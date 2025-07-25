Телеведуча народилась у Києві. З дитячих років займалась танцями та музикою, але вже у підлітковому віці зайнялась модельною кар'єрою. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, як Осадча прийшла на телебачення, що відомо про стосунки з Горбуновим і чим вона займається сьогодні.

До теми Як сьогодні живе Юрій Горбунов, який дебютував на телебаченні у 1999 році

Від моделінгу до "Світського життя": як це було?

У 14 років обличчя Катерини з'явилось на обкладинці видання SRUP. Тоді дівчина працювала у Японії. Як пригадувала зірка, цей етап був одним із найважчих у її житті.

Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Після цього модельна кар'єра почала розвиватись з підписанням контрактів і роботою у різних країнах Європи: Німеччина, Англія та Франція. Та коли Катерині виповнилось 18 років, то вона прийняла рішення повернутись до України й будувати майбутнє у журналістиці.

Однією з перших робіт на телебаченні була роль позаштатної кореспондентки на Першому національному. Завдяки успішному кастингу у 2005 році стала ведучою проєкту "Світські хроніки", а за два роки – у програмі "Світське життя".

Катерина Осадча у "Світському житті" / Фото "1+1"

Родзинкою Осадчої стали екстравагантні капелюшки, які формували її унікальний образ.

Катерина Осадча у модному капелюшку / Фото з особистого архіву Осадчої

Катерина Осадча у модному капелюшку / Фото з особистого архіву Осадчої

Коли Осадча народила сина Івана, то за короткий проміжок часу повернулась до роботи. Через російську-українську війну проєкт "Світське життя" довелось поставити на паузу.

Та варто пригадати, що окрім шоу, де телеведуча спілкувалась із зірками, вона також вела й інші проєкти: "Голос країни" та "Голос.Діти", й навіть була у складі журі проєкту "Модель XL".

Шлюби Катерини Осадчої: що про них відомо?

Першим чоловіком жінки був депутат Олег Поліщук. Від цього шлюбу народився найстарший син Осадчої – Ілля. Через три роки пара розлучилась.

Катерина Осадча зі старшим сином Іллею / Фото з інстаграму Осадчої

Завдяки проєкту "Голос.Діти" Осадча і Горбунов зрозуміли, що між ними спалахнула іскра. Хоча ведучі були знайомими ще з 2006 року. Публіка дізналась про їхні стосунки після народження сина Івана. Перед цим Юрій і Катя одружились. Цікаво, що весілля їм організували друзі, бо самі молодята планували просто розписатися.

Катерина Осадча з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Осадчої

У 2021 році у пари народився молодший син Данило. Колись ведуча розповідала, що мріяла про доньку, а зараз готова стати бабусею онучки.

Катя Осадча про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Чим сьогодні займається Катерина Осадча?

Ми уже згадували, що шоу "Світське життя" сьогодні перебуває на паузі. Тому з початком повномасштабної війни телеведуча вирішила створити проєкт "Пошук зниклих". Усе починалось з телеграм-каналу із пошуку людей. Станом на березень цього року, вдалось знайти 3542 людей.

Я вдячна кожному і кожній хто всі ці роки шукає. Кожному волонтеру і волонтерці, ви неймовірні, без вас ця ініціатива б не жила так довго,

– писала Осадча.

Також зірка не забуває і про роль матері та дружини. Нещодавно ми писали, що Катерина поїхала за кордон, щоб здійснити мрію сина.