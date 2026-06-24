Зірка "Тихої Нави" зробив несподіване зізнання про Лесю Нікітюк: "Був шалено закоханий"

26-річний український актор Іван Білаш, відомий за роллю у серіалі "Тиха Нава", розповів, що в юності був без тями закоханий у телеведучу Лесю Нікітюк.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню OBOZ.UA та розповів, якою Леся Нікітюк є поза камерами.

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Як виявилося, у 17 років майбутній актор працював помічником сценариста на Новому каналі. Саме тоді він уперше побачив зірок телебачення не на екрані, а за лаштунками.

Іван долучився до проєкту, в якому працювала й Леся Нікітюк. За словами актора, ведуча справила на нього сильне враження.

Я не знаю, яка вона зараз, бо давно її не бачив, але в той період здавалася мені просто неземною,

– зізнався Іван.

І додав, що його захоплювало те, як у Нікітюк поєднувалися професіоналізм, харизма, почуття гумору та легкість у спілкуванні.

З одного боку, вона була дуже вимогливою до роботи й до того, як організований процес навколо неї. А з іншого – могла посеред робочого дня вигадати якийсь жарт, розіграти когось із групи просто тому, що їй так захотілося… Якщо щось думала – могла відразу сказати прямо, чогось хотіла – не гралася в натяки. Коли вона проходила поряд, в мене завмирало все. Я був закоханий шалено в неї,

– поділився актор.

Леся Нікітюк / Фото "Нового каналу"

Для контексту! Іван Білаш у серіалі "Тиха Нава" виконав роль Максима Капінуса. Також глядачі могли бачити його в "Каві з Кардамоном". Окрім цього, відомо, що з 2024 Іван працює в Національному театрі імені Івана Франка.

Нагадаємо, нині Леся Нікітюк перебуває у стосунках із військовим Дмитром Бабчуком, від якого народила сина Ореста, а нещодавно показала рідкісні архівні фото з малюком з нагоди його першого дня народження.