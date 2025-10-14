Легендарний гумористичний телесеріал "Маски-шоу" був хітом у 90-х. Короткі та смішні нарізки кліпів і скетчів у стилі німого кіно підіймали настрій кожному глядачеві.

З виходу серіалу на екрани минуло більш як три десятиліття, а його актори стали відомими в Україні й не тільки. Show 24 розповість, де зірки "Маски-шоу" зараз і як вони змінилися.

Георгій Делієв

Георгій Делієв був засновником, обличчям, режисером та незмінним лідером комедійної трупи. Після завершення серіалу він продовжив працювати у театрі, знявся у кількох фільмах, а також почав малювати та писати пісні.

Щоправда, доволі неоднозначною виявилась політична позиція актора. У 2006 році він висміяв українську мову, а після окупації Криму сказав, що Росія вчинила правильно, – начебто "так вирішили люди". Згодом він таки виступив проти окупації й заявив, що артист повинен бути нейтральним.

Після початку повномасштабного вторгнення Георгій Делієв разом з дружиною і дітьми виїхав за кордон – у Францію. Зараз він продовжує займатися акторством (виступає зі спектаклем) і мистецтвом (пише картини). Час від часу приїжджає до Одеси. У березні 2024 року взяв участь у міжнародному форумі на підтримку України, провів аукціон. Кошти підуть на відновлення школи Столярського і на підтримку дітей, які постраждали від війни.



Борис Барський

Борис Барський – не лише актор і гуморист, але й поет та письменник. Після початку повномасштабного вторгнення Борис Барський залишився в Одесі.

Він – режисер та директор одеського театру "Маски". Артист продовжив виступати на сцені, запрошуючи на концерти військових. Щоправда, вистави Барського продовжують лунати російською мовою, але сам він не вбачає у цьому проблеми. На його думку, у перекладі немає сенсу.

За допомогу Збройним Силам артиста нагородили відзнакою "Гордість нації". Також у квітні 2022 року Борис Барський вперше став дідусем – його донька Настя народила доньку.



Наталія Бузько

Після участі у серіалі "Маски-шоу" Наталія Бузько зіграла у понад 30 фільмах та стала відомою акторкою. Також вона працювала в театрі "Маски" й викладала акторську майстерність. Близько 10 років тому Наталія захопилась новою сферою – дизайном – і навіть випустила колекцію одягу.

Наталія Бузько зникла з медійного простору й неактивна у соцмережах. За словами Бориса Барського, вона поїхала до Італії, а згодом переїхала до Франції, де жила у свого колеги. Ще пізніше перебралась до Берліна.



Володимир Комаров

Володимир Комаров зайнявся власними проєктами після того, як залишив "Маски-шоу". Згодом він змінив сферу діяльності – почав проводити екскурсії Одесою та показувати туристам цікаві місця. Також Володимир зайнявся виготовленням курильних люльок – виявилося, що він єдиний такий майстер в Одесі. Цим він продовжує захоплюватися і зараз.

Комік зізнавався, що буває у театрі "Маски", але вже давно там не працює – і не хоче. Та коли отримує від Бориса Барського прохання про допомогу, завжди погоджується.



Олександр Постоленко

Гуморист залишався незамінним актором у Домі Клоунів, а також знімався у фільмах та серіалах. Також захоплювався художньою фотографією. У грудні 2024 актор розповів, що влаштувався на роботу в інтернат в Одесі.



Евеліна Бльоданс

Після участі у "Маски-шоу" акторка, яка родом з Криму, зробила кар'єру на російському телебаченні. У 2015 році вона підтримала окупацію Криму Росією, а після початку повномасштабного вторгнення просто замовчує війну. Проти Евеліни Бльоданс запровадили санкції у 2023 році – вона не може відвідувати Україну, а всі її активи тут будуть заблоковані.



