Любов не знає віку: зірки, які знайшли свою другу половинку після 40 років

На жаль, дуже часто ЗМІ повідомляють новини, у яких ідеться про те, що та чи інша зіркова пара розлучилась з різних причин. Однак не часто можна зустріти повідомлення про те, що в когось нарешті зійшлись зірки у сфері кохання.

Можна сказати, що останнім часом у моду увійшли одруження після 40 років. І ще цікавіше, що для когось це може бути перший шлюб. Знаменитості переконані, що вік – це не важливо, головне – знайти людину, з якою проведеш усе своє життя у щасливому шлюбі. Тож які зірки знайшли своє кохання після 40 років, розповідаємо у матеріалі Show24.

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Юрій Горбунов

Першою дружиною телеведучого була театральна акторка Людмила, яка старша від шоумена на 12 років. Після 20 років сімейного життя пара розлучилась.

На початку 2017 року Юрій Горбунов і Катерина Осадча повідомили, що одружились. На той момент чоловіку було 46 років. Пара виховує двох спільних дітей.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / Фото з інстаграму шоумена

Віктор Павлік

Катерина Реп'яхова стала для артиста четвертою дружиною. Вона молодша від чоловіка на 28 років. У травні 2020 року Віктор, якому було на той момент 54 роки, та Катя зареєстрували стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото з інстаграму Катерини

Камерон Діаз

У 43 роки акторка попрощалась зі статусом холостячки й вперше вийшла заміж. Після заміжжя вона зробила перерву від кіно, адже захотіла повністю присвятити себе родині.

Камерон Діаз / Фото Getty images

Квентін Тарантіно

Відомий американський режисер уперше одружився у 55 років. Його обраницею стала ізраїльська модель та співачка – Даніела Пік. До слова, різниця у віці в парі становить 20 років.

Квентін Тарантіно з дружиною / Фото Getty images

Сальма Гаєк

Оскароносна акторка вперше вийшла заміж у 46 років. Її чоловіком став мільярдер Франсуа-Анрі Пін. Жінка народила від обранця дитину.

Сальма Гаєк з чоловіком / Фото Getty images

Х'ю Грант

Британський актор вперше одружився у 57 років. Своє рішення він пояснював тим, що раніше боявся бути одруженим. У 2018 році відбулась скромна церемонія без пишного святкування.

Х'ю Грант із дружиною / Фото Getty images

Крістен Данст

У 2022 році акторка, якій на той момент було 40 років, вийшла заміж за Джессі Племонса. Цікаво, що пара була довгий час разом і навіть виховувала двох дітей, однак на одруження так і не наважувалась.

Крістен Данст і Джессі Племонс / Фото Getty images

Джеррі Холл

Колишня модель вперше пішла від вінець у 59 років. Її обранцем став мільярдер Руперт Мердок. Цікаво, що 20 років Джеррі прожила з музикантом Міком Джаггером, однак офіційно стосунки пара не узаконила. На жаль, ексмодель розлучилась зі своїм чоловіком після 6 років шлюбу.

Джеррі Холл і Руперт Мердок / Фото Getty images

Холлі Беррі

Акторка, хоч і не планувала вдруге виходити заміж, але доля вирішила все за неї. У 46 років Холлі вдруге пішла під вінець. Розкішне весілля пара відгуляла у старовинному французькому замку. Тоді акторка вже перебувала на останніх термінах вагітності. Однак цей союз розпався. 8 років тривав судовий процес, перш ніж подружжя офіційно розлучилось.

Холлі Беррі та Олів'є Мартінес / Фото Getty images

Гелен Міррен

Акторка входить до списку тих, яка вперше вийшла заміж у 52 роки. Зі своїм обранцем вона була 12 років у стосунках. Церемонія одруження пройшла без зайвого галасу.

Гелен Міррен з чоловіком / Фото Getty images