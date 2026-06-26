Отримали російські паспорти і не тільки: українські ведучі, які виявились зрадниками

На жаль, за останні роки вже нікого не здивуєш тим, що якась відома особистість отримала статус зрадника. Кількість таких осіб збільшується, однак дорога в Україну їм буде назавжди закрита.

Та ця тема залишається актуальною і досі, адже людей, які раніше робили свою кар'єру у нашому просторі, а сьогодні вони заробляють криваві російські рублі, потрібно знати в обличчя. Дізнавайтесь імена зрадників у матеріалі 24 Каналу.

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Відомі українці, які стали зрадниками

Андрій Доманський

Телеведучий був обличчям проєктів "Інтуїція", "Хто проти блондинок?", "Фабрика зірок" та інші. У 2018 році чоловік вів концерт, присвячений Дню перемоги, 9 травня. Програму побудували за "методичками росіян", використовуючи кліше та проросійські мотиви.

Сам ведучий оскандалився фразою щодо "фашистських злочинців".

Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників,

– сказав тоді Доманський.

Андрій Доманський / Фото з відкритих джерел

Згодом українцям стало цікаво, куди зник ведучий після початку повномасштабної війни. Як розповів Слава Дьомін, Андрій виїхав жити до однієї з країн Балтії. А вдалось йому це через статус багатодітного батька. Однак у травні цього року стало відомо, що Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 року і працює розробником у підсанкційному "Совкомбанку". Про це повідомив Георгій Шабаєв, журналіст видань "Схеми" та "Радіо Свобода".

Доманський отримав російський паспорт / Фото з фейсбуку Георгія Шабаєва

Сніжана Єгорова

Сніжана була ведучою ранкових програм "Сніданок з 1+1" та "Підйом", шоу "Медовий місяць", "Народна зірка", дейтинг-шоу "Герої&Коханці", програми "Ми все про вас знаємо".

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Єгорова поширила в мережі допис, у якому підтримала Володимира Путіна й назвала його "героєм нашого часу". Колишній чоловік зрадниці – Антін Мухарський, від якого вона народила трьох дітей, взагалі сказав, що ексдружина була коханкою уже покійного пропагандиста Киви.

Сніжана Єгорова / Фото з мережі

Колишня українська ведуча має телеграм-канал під назвою "Снежная Лавина". Там вона регулярно ображає українську владу і безпосередньо Володимира Зеленського. Сніжані дуже подобаються новини, де про Україну пишуть у негативному контексті.

Вадим Абрамов

Чоловік був ведучим програми "Ревізор", замінивши Ольгу Фреймут. У 2022 році він засвітився на російському телебаченні, зокрема, на телеканалі "Пятница!", який входить до медіахолдингу "Газпром-Медіа" (а той, своєю чергою, перебуває під санкціями України, США й Канади).

У 2023 році Абрамов знявся у розважальному шоу "Чотири дачі". Соцмережі Вадим видалив, а де він зараз – невідомо.

Вадим Абрамов став ведучим програми у Росії / Фото з соцмереж

Оксана Марченко

Усім відомо, що Марченко – дружина проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна. За кілька днів до початку повномасштабної війни вона виїхала до Білорусі.

У 2023 році суд арештував майно зрадниці на понад 5,6 мільярда гривень. Згодом МВС оголосило дружину Медведчука у розшук. Також вона підозрюється у фінансуванні російських угруповань.

Нагадаємо, що раніше вона була постійною ведучою проєктів "Україна має талант" і "Х-Фактор".

Оксана Марченко / Фото СТБ

Регіна Тодоренко та Аліна Астровська

Обидві зрадниці були ведучими проєкту "Орел і Решка".

Тодороенко родом із Одеси. Свого часу вона вийшла заміж за росіянина Влада Топалова. Коли розпочалась повномасштабна війна, то зрадниця тільки висловилась про любов і мир. У 2023 році вона отримала російський паспорт.

Реакція Тодоренко на повномасштабне вторгнення / Фото з інстаграму Регіни Тодоренко

Аліна ж уродженка Донецька і колишня учасниця гурту REAL O. Сьогодні вона живе в Росії й замовчує питання війни, яку розв'язала країна-агресорка.

Аліна Астровська / Фото з інстаграму телеведучої

Також зверніть увагу на російських акторів, які часто знімались в українських серіалах.