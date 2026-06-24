До прикладу, Олександра ще з дитинства була активною учасницею різних творчих занять і конкурсів. Коли підросла, то пробувала шукати себе у журналістиці, вступивши до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У виші дівчина здобула освіту диктора та ведучої на телебаченні, а згодом досягла ступеня магістра. У студентські роки вона побачила новину про кастинг на конкурс краси "Міс Україна". Вона вирішила спробувати свої сили і не прогадала, адже здобула титул. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про життя Кучеренко та як склалась її доля після розлучення з Комаровим.

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Телевізійна кар'єра

Наступним кроком для Олександри була поїздка до Вашингтона на конкурс "Міс світу". Дівчина увійшла до десятки найкращих учасниць на конкурсі талантів.

Олександра Кучеренко – "Міс Україна-2016" / Фото з інстаграму переможниці

Одного разу Кучеренко разом із Дмитром Комаровим стали учасниками проєкту "Танці із зірками". Попри те, що мандрівник за декілька ефірів покинув шоу за власним бажанням, між ним та дівчиною вже було дещо особливе.

Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров ("Танці із зірками") – Танго: дивіться відео онлайн

Самим танцями кар'єра титулованої Олександри не обмежилась. Вона стала обличчям багатьох брендів, часто з'являється на перших сторінках глянців, не зраджує моделінгу та журналістиці.

До прикладу, у листопаді 2025 року з'явилась на обкладинці видання Grazia Slovenia.

У 2018 році "Міс Україна" стала ведучою програми "Зірковий спорт".

Олександра Кучеренко – телеведуча / Фото з інстаграму Кучеренко

Одруження та розлучення з Дмитром Комаровим

Пара познайомилась на шоу "Міс Україна-2016". Тоді Дмитро був ведучим. Тривалий час вони приховували свої стосунки, а освідчувався мандрівник під час польоту над Києвом на гелікоптері.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучої

Святкування весілля відбулося в столиці України, а для вінчання пара обрала особливе місце – Єрусалим.

Весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко / Фото програми "Світське життя"

У березні минулого року телеведучий оголосив про розлучення після шести років у шлюбі.

Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти,

– написав Комаров у своєму інстаграмі.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму телеведучого

Сама ж Олександра написала, що "особисте залишиться особистим".

Де зараз Олександра Кучеренко?

Дівчина продовжує працювати у сфері журналістики, а також не полишила моделінг. У соцмережах час від часу публікує нові фото і ділиться роздумами на різні теми.

Цікавий факт! Під час повномасштабної війни Кучеренко не виїжджала з України, а залишилась у столиці, щоб помагати тим, хто цього потребує.