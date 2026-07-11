Справжній бейбі-бум: українські зірки, які стали батьками у 2026 році

Народження дітей – це справжнє щастя для кожної родини. У час війни важко наважитись на батьківство, адже постійне відчуття небезпеки цьому перешкодшає. Однак чимало українців наважуються на такий важливий крок і роблять все можливе, щоб вберегти свій маленький скарб від усіх загроз.

Від початку 2026 року українські знаменитості зробили десятки заяв щодо вагітностей та народження дітей. Тож допоки хтось ще перебуває при надії, інші насолоджуються першими досягненнями своїх малюків, пише 24 Канал.

Знаменитості, які цього року стали батьками

Іраклі Макацарія, який був головним героєм 6 сезону шоу "Холостяк", на початку червня втретє став батьком. Дівчинку назвали Кето Макін. Також подружжя виховує і двох старших дітей – сина Георгія і донечку Ніну.

Аліна Гросу у січні цього року повідомила про вагітність. А за кілька місяців стала мамою. Знаменитість народжувала в Україні. Хлопчика назвали Марк-Ґабріель, а от за хрещену пішла Ірина Білик.

Аліна Гросу з сином під час хрещення / Фото з інстаграму співачки

Українська співачка Ната Сміріна та її чоловік Ілля Місюра стали батьками донечки Лії 3 квітня 2026 року. Багато зіркових колег привітали подружжя з такою радісною подією у їхньому житті.

Дизайнерка Світлана Бевза у 43 роки втретє стала мамою. Власниця бренду BEVZA народила хлопчика, якого назвала Робертом.

Світлана Бевза з сином / Фото з інстаграму дизайнерки

А вперше стала мамою переможниця 13 сезону "Холостяк" Інна Бєлєнь. Дівчина народила донечку 28 квітня. Напередодні пологів Інна казала, що їй не вистачає пускового механізму, щоб почалася родова діяльність.

Інна Бєлєнь з донькою / Фото з інстаграму Інни

Анна Сагайдачна – зірку серіалу "Кріпосна", втретє стала мамою наприкінці лютого цього року. В акторки народився хлопчик. Подружжя також виховує ще двох спільних дітей – сина Тимура і доньку Міру.

Ще один український актор – Андрій Клименков, вдруге став батьком. Його дружина народила сина Андрія. Первісток з'явився на світ у січні 2023 року. Хлопчика назвали Данилом.

Зірковий вчитель Руслан Ігорович також поділився щасливою новиною – він вперше став батьком. Його кохана Катерина народила сина Ореста 16 квітня.

Руслан Циганков та Катерина стали батьками / Фото з інстаграму Руслана Циганкова

Блогер Ігор Пустовіт став батьком втретє. Із другою дружиною Вікторією народилась донечка. Від попереднього шлюбу з Сашею Бо він має двох синів: Данила та Євгена.

Зірка серіалу "Реванш" – Клавдія Дрозд, наприкінці червня повідомила про народження сина. Хлопчик з'явився на світ на 40-му тижні та другому дні вагітності, а самі пологи тривали лише чотири години.

Щасливою новиною також поділилась громадська діячка і блогерка Меланія Подоляк. Вона вперше стала мамою. Дівчинка з'явилася на світ із вагою 4050 грамів та зростом 56 сантиметрів. Новонароджену назвали незвичним ім'ям – Вірляна.

Та це ще точно не останні новини про народження дітей у зірок українського шоубізнесу цього року. Днями зірка серіалу "КОД" – Олексій Суровцев, готується стати батьком. Він стверджує, що з дружиною вже над цим "працюють".