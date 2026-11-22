Одні спочатку навіть не подобалися майбутнім обранцям, інші починали з жартів і штовханини, а хтось отримав першу троянду ще в підлітковому віці. Сьогодні ці пари мають спільні роки життя, дітей та чимало романтичних спогадів.

Не всі зіркові історії кохання починаються зі знайомства на знімальному майданчику чи романтичного побачення в ресторані. Деякі українські знаменитості зустріли своїх других половинок ще тоді, коли ходили до школи, закохувалися, ревнували та переживали перші побачення. 24 Канал зібрав історії українських пар, які знайшли одне одного ще в юності та пронесли кохання крізь роки.

Олександр та Інна Педани

Олександр та Інна Педани / Фото з Інстаграму

Історія Олександра Педана та його дружини Інни могла б стати сюжетом романтичної комедії. Майбутнє подружжя познайомилося ще у дев'ятому класі під час гри в КВК, де вони представляли різні команди.

Шоумен пригадував, що Інна одразу привернула його увагу, однак дівчина не поспішала відповідати взаємністю. Ба більше, певний час Олександр навіть залицявся до її подруги. Згодом шляхи майбутнього подружжя знову перетнулися вже у студентські роки.

Одного разу Педан запросив Інну на гру КВК, де сам був ведучим. Після виступу він відволікся на шанувальників, а дівчина не стала чекати й пішла. Олександр кинувся її наздоганяти, наздогнав на тролейбусній зупинці та подарував квітку, яку отримав після концерту. Саме так почалися їхні стосунки.

У 2003 році закохані одружилися. Сьогодні вони виховують двох дітей – доньку Валерію та сина Марка. За роки спільного життя пара переживала різні періоди, але продовжує будувати сім'ю та підтримувати одне одного.

Таня Парфільєва та Іван Кришталь

Таня Парфільєва та Іван Кришталь / Фото з Інстаграму tanyaparfileva

У випадку Тані Парфільєвої та Івана Кришталя все почалося з появи новенької в класі. Блогерка прийшла до школи, де навчався майбутній чоловік, і саме там вони вперше зустрілися.

Щоправда, симпатія була далеко не взаємною. Таня пригадувала, що спочатку Іван їй зовсім не сподобався. Хлопець, навпаки, активно намагався привернути увагу дівчини та не збирався здаватися.

Одне з перших побачень майбутнього подружжя відбулося в кінотеатрі. Вони дивилися "Гаррі Поттера", а Іван купив попкорн, щоб пригощати Таню, та шукав нагоду обійняти її. Згодом між ними зав'язалися стосунки.

Пара пройшла через непростий період і навіть розставалася, але зрештою знову зійшлася. У 2019 році Таня та Іван одружилися, а у 2023-му стали батьками сина Олександра. Крім сімейного життя, вони разом розвивають модний бренд CHER'17.

Олександр та Катерина Усики

Знайомство Олександра Усика з майбутньою дружиною Катериною відбулося ще в підлітковому віці. На той момент дівчині було майже 14 років, а майбутньому боксеру – 15.

Спортсмен одразу звернув увагу на Катерину. Він чекав на неї під час шкільних перерв, намагався проводити з нею більше часу та поступово завойовував її прихильність.

Одним із наймиліших спогадів їхньої історії стала троянда, яку Олександр подарував дівчині. Цікаво, що квітку він придбав на гроші, отримані після одного з боксерських поєдинків, який завершився для нього поразкою.

Згодом юнацька симпатія переросла у серйозні стосунки. У 2009 році Олександр та Катерина одружилися. Нині подружжя виховує чотирьох дітей – синів Кирила й Михайла та доньок Єлизавету й Марію. Катерина залишається важливою підтримкою боксера під час його спортивної кар'єри.

Вадим та Анастасія Яценки

Вадим Яценко та Настя Рябошапко у 2016 році / Фото з фейсбуку артиста

Ще одна історія, яка доводить, що кохання може починатися зовсім не з романтичних зізнань, належить диригенту Вадиму Яценку та його дружині Анастасії.

Вони познайомилися у восьмому класі Київського державного музичного ліцею імені Лисенка. Спочатку їхня симпатія проявлялася доволі незвично: замість компліментів підлітки могли штовхатися та чіпляти одне одного.

До одинадцятого класу майбутнє подружжя кілька разів сходилося й розходилося, але зрештою вирішило бути разом. Після закінчення школи вони вступили до Національної музичної академії України та продовжили навчатися поруч.

Вадим зробив пропозицію Анастасії, коли їм обом було близько 20 років. Причому для цього йому довелося позичити гроші у друзів – на каблучку та похід до кафе. Попри скромні можливості, він хотів зробити цей момент особливим.

Сьогодні пара не лише разом у житті, а й у творчості: Анастасія співає, а Вадим працює диригентом. Подружжя виховує сина Максима та продовжує спільний музичний шлях.

Багато українських зірок не квапляться виставляти своє приватне життя напоказ: хтось узагалі не збирається укладати шлюб, а хтось воліє розписатися тихо, без розкішних церемоній, фотографів і зайвої уваги.