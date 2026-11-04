Без пишних весіль і зайвого розголосу: українські зірки, які таємно одружилися

Не кожне зіркове весілля супроводжується розкішними декораціями, десятками гостей і фотографіями в соцмережах. Деякі українські знаменитості вирішили провести цей день інакше: без зайвої уваги, гучних святкувань і навіть без попередження для друзів. Про те, як усе відбувалося, публіка дізнавалася вже згодом. 24 Канал зібрав історії українських зірок, які обрали особливий формат одруження.

Adv

популярні відео

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко: розпис під час ракетної атаки

Уявити менш романтичний ранок для весілля складно. 29 грудня 2023 року Віталій Козловський та Юлія Бакуменко мали стати чоловіком і дружиною, однак уночі Київ пережив масовану ракетну атаку. Замість спокійних приготувань до важливого дня закохані провели ніч без сну.

Та навіть це не змусило їх відмовитися від планів. Пара приїхала до РАЦСу й офіційно зареєструвала шлюб. Цікаво, що про своє рішення одружитися співак повідомив Юлії доволі несподівано: вона саме мила посуд на кухні, коли почула пропозицію.

Реклама

Весілля теж не стало приводом для великої вечірки. Навіть друзі до останнього не знали, куди саме їх запросили. Замість традиційного святкування молодята просто зустрілися з найближчими людьми. А фотографій біля РАЦСу в них узагалі не залишилося.

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко / Фото з інстаграму

KOLA та В'ячеслав: весілля в Празі, про яке ніхто не знав

Для KOLA весілля стало ще однією особистою історією, якою вона не поспішала ділитися з публікою. 26 червня 2023 року співачка вийшла заміж за коханого В'ячеслава в Празі. Про зміну сімейного статусу артистка розповіла лише восени того ж року.

На відміну від багатьох зіркових пар, KOLA не хотіла робити з одруження публічну подію. Церемонія відбулася в колі найближчих, без масштабного святкування та галасу навколо знаменитої нареченої.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній співачка пояснювала, що через повномасштабну війну не хотіла влаштовувати велике свято. Водночас у неї залишилося бажання колись відсвяткувати весілля в Україні, зібравши всіх друзів і рідних.

Реклама

KOLA та В'ячеслав / Фото з інстаграму kola__official

KOLA та В'ячеслав / Фото з інстаграму kola__official

Ольга Фреймут та Володимир Локотко: розписалися й одразу поїхали на роботу

Жодної весільної метушні, пишної сукні чи довгого святкування. Саме так минув день одруження Ольги Фреймут та Володимира Локотка. У 2017 році пара вирішила офіційно оформити стосунки, але зробила це максимально просто.

Телеведуча згодом пригадувала, що прийшла на розпис у балетках, а її обранець був у костюмі. Церемонія відбулася о десятій ранку. Після неї Володимир вирушив на роботу, а Ольга повернулася додому до дітей.

Не було ані традиційного весільного рушника, ані букета нареченої. Квіти чоловік купив уже після церемонії, адже зранку квіткові магазини ще не працювали. Так звичайний робочий день для пари став початком нового сімейного етапу. Про подробиці такого незвичного весілля Фреймут розповіла лише через рік.

Ольга Фреймут та Володимир Локотко / Фото з інстаграму freimutolia

Віталіна Біблів та Володимир: без гостей і традиційної весільної сукні

Для акторки Віталіни Біблів весілля не стало приводом збирати сотні гостей і влаштовувати велике святкування. Вона обрала зовсім інший сценарій – тихий день, присвячений лише їм із коханим Володимиром.

Реклама

Акторка розповідала, що не хотіла пишної церемонії, а сам процес одруження пройшов без традиційної весільної метушні. Замість довгих приготувань і святкової програми пара зосередилася на самому рішенні бути разом.

Про цю важливу подію Біблів розповіла вже після одруження. Для неї штамп у паспорті не був приводом влаштовувати шоу – значно важливішим залишалося саме рішення створити сім'ю.

Віталіна Біблів та Володимир / Фото з інстаграму vitalinabibliv

Діана Глостер та Іван Кваша: від випадкової прогулянки до весілля за два дні

Іноді для рішення одружитися не потрібні місяці підготовки. Diana Gloster та Іван Кваша переконалися в цьому на власному досвіді. Їхня весільна історія почалася з випадкової деталі під час звичайної прогулянки біля дому.

Закохані помітили новий РАЦС і вирішили поцікавитися, коли можна зареєструвати шлюб. Виявилося, що чекати довго не доведеться. У результаті пара організувала церемонію лише за два дні.

Реклама

Спочатку Діана та Іван планували прийти на розпис удвох. Проте зрештою про важливу подію дізналися близькі, тож поруч із молодятами були ще четверо людей. Мама нареченої спостерігала за церемонією онлайн.

Діана Глостер та Іван Кваша/ Фото з інстаграму dianagloster

Водночас не для всіх українських знаменитостей шлях до весілля був простим: деяким парам довелося долати спротив рідних і навіть приховувати свої наміри.