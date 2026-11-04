Без пышных свадеб и лишней огласки: украинские звезды, которые тайно поженились

Не каждая звездная свадьба сопровождается роскошными декорациями, десятками гостей и фотографиями в соцсетях. Некоторые украинские знаменитости решили провести этот день по-другому: без лишнего внимания, громких торжеств и даже без предупреждения друзей. О том, как все происходило, публика узнавала уже позже. 24 Канал собрал истории украинских звезд, которые выбрали особый формат свадьбы.

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Виталий Козловский и Юлия Бакуменко: роспись во время ракетной атаки

Представить себе менее романтическое утро для свадьбы сложно. 29 декабря 2023 года Виталий Козловский и Юлия Бакуменко должны были стать мужем и женой, однако ночью Киев пережил массированную ракетную атаку. Вместо спокойных приготовлений к важному дню влюбленные провели бессонную ночь.

Но даже это не заставило их отказаться от своих планов. Пара приехала в ЗАГС и официально зарегистрировала брак. Интересно, что о своем решении жениться певец сообщил Юлии довольно неожиданно: она как раз мыла посуду на кухне, когда услышала предложение.

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Свадьба тоже не стала поводом для большой вечеринки. Даже друзья до последнего не знали, куда именно их пригласили. Вместо традиционного торжества молодожены просто встретились с самыми близкими людьми. А фотографий у ЗАГСа у них вообще не осталось.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / Фото из инстаграма

KOLA и Вячеслав: свадьба в Праге, о которой никто не знал

Для KOLA свадьба стала еще одной личной историей, которой она не спешила делиться с публикой. 26 июня 2023 года певица вышла замуж за любимого Вячеслава в Праге. Об изменении семейного положения артистка рассказала только осенью того же года.

В отличие от многих звездных пар, KOLA не хотела превращать свадьбу в публичное событие. Церемония прошла в кругу самых близких, без масштабного торжества и шума вокруг знаменитой невесты.

В интервью Маше Ефросининой певица объясняла, что из-за полномасштабной войны не хотела устраивать большое торжество. В то же время у нее осталось желание когда-нибудь отпраздновать свадьбу в Украине, собрав всех друзей и родных.

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KOLA и Вячеслав / Фото из инстаграма kola__official

KOLA и Вячеслав / Фото из инстаграма kola__official

Ольга Фреймут и Владимир Локотко: расписались и сразу уехали на работу

Никакой свадебной суеты, пышного платья или долгих торжеств. Именно так прошел день свадьбы Ольги Фреймут и Владимира Локотка. В 2017 году пара решила официально оформить отношения, но сделала это максимально просто.

Телеведущая впоследствии вспоминала, что пришла на регистрацию в балетках, а ее избранник был в костюме. Церемония состоялась в десять утра. После нее Владимир отправился на работу, а Ольга вернулась домой к детям.

Не было ни традиционного свадебного рушника, ни букета невесты. Цветы муж купил уже после церемонии, ведь утром цветочные магазины еще не работали. Так обычный рабочий день для пары стал началом нового семейного этапа. О подробностях такой необычной свадьбы Фреймут рассказала только через год.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Фото из инстаграма freimutolia

Виталина Библив и Владимир: без гостей и традиционного свадебного платья

Для актрисы Виталины Библив свадьба не стала поводом собирать сотни гостей и устраивать большой праздник. Она выбрала совершенно другой сценарий – тихий день, посвященный только ей и ее любимому Владимиру.

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Актриса рассказывала, что не хотела пышной церемонии, а сам процесс вступления в брак прошел без традиционной свадебной суеты. Вместо долгих приготовлений и праздничной программы пара сосредоточилась на самом решении быть вместе.

Об этом важном событии Библив рассказала уже после свадьбы. Для нее штамп в паспорте не был поводом устраивать шоу – гораздо важнее оставалось само решение создать семью.

Виталина Библив и Владимир / Фото из инстаграма vitalinabibliv

Диана Глостер и Иван Кваша: от случайной прогулки до свадьбы за два дня

Иногда для решения пожениться не нужны месяцы подготовки. Диана Глостер и Иван Кваша убедились в этом на собственном опыте. Их свадебная история началась со случайной детали во время обычной прогулки возле дома.

Влюбленные заметили новый ЗАГС и решили поинтересоваться, когда можно зарегистрировать брак. Оказалось, что ждать долго не придется. В результате пара организовала церемонию всего за два дня.

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Сначала Диана и Иван планировали прийти на регистрацию вдвоем. Однако в итоге о важном событии узнали близкие, поэтому рядом с молодожанами были еще четверо человек. Мама невесты наблюдала за церемонией онлайн.

Диана Глостер и Иван Кваша / Фото из инстаграма dianagloster

В то же время не для всех украинских знаменитостей путь к свадьбе был простым: некоторым парам приш пришлось преодолевать сопротивление родных и даже скрывать свои намерения.