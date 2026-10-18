24 Канал собрал истории пяти украинских знаменитостей, чьи семьи категорически не одобряли их выбор. Некоторым влюбленным пришлось жениться тайком, другие ссорились с родителями, а кто-то зрештою убедил родных, что счастье важнее их ожиданий.

Руслана Лижичко



Руслана Лижичко / Фото из Instagram



Победительница "Евровидения-2004" Руслана уже более 30 лет состоит в браке с продюсером Александром Ксенофонтовым. Однако мало кто знает, что когда-то их свадьба стала причиной настоящего семейного скандала.

Мать певицы Нина Аркадьевна категорически не одобряла ее избранника и запрещала дочери выходить замуж. Отец также был против этого союза.

Впрочем, Руслана решила не прислушиваться к советам. Влюбленные тайно поженились в декабре 1995 года. Причем без свадебного платья, праздничного костюма и пышного застолья.

Отец артистки в конце концов приехал в ЗАГС и привез молодоженам обручальные кольца. А вот мама обиделась настолько, что почти пять лет не общалась с дочерью.

Тоня Матвиенко



Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма



А вот Нина Матвиенко в свое время была совсем не в восторге от романтического выбора дочери Тони.

Причина была довольно серьезной: когда между Тоней и Арсеном Мирзояном зародились чувства, музыкант еще находился в официальном браке.

Легендарная певица переживала за дочь и советовала хорошо подумать, прежде чем связывать свою жизнь с этим мужчиной. Особенно ее беспокоило то, как на эти отношения отреагирует общество. Однако Тоня дала понять, что отказываться от любви не собирается.

Впоследствии Нина Митрофановна приняла выбор дочери и смогла найти общий язык с зятем. Хотя, как признавалась Тоня, без семейных ссор не обходилось.

Виталий Козловский



Виталий Козловский / Фото из Instagram



Когда Виталий Козловский собирался жениться на Рамине Эсхакзай, его отец, похоже, был готов организовать целую спасательную операцию.

Певец признавался, что отец категорически не одобрял будущую невестку и пытался убедить сына отказаться от свадьбы.

Более того, мужчина даже звонил друзьям Виталия и просил помочь повлиять на его решение.

Из-за этого между отцом и сыном разгорелся серьезный конфликт. Они около трех недель не общались.

Впрочем, свадьба так и не состоялась. В 2017 году Козловский и Эсхакзай расстались, а отец артиста, по его словам, был рад такому исходу истории.

Дмитрий Ступка



Дмитрий Ступка / Фото из инстаграма



Внук легендарного Богдана Ступки тоже в свое время решил жениться вопреки советам семьи.

Дмитрий Ступка познакомился с моделью и телеведущей Полиной Логуновой, а уже через полгода сделал ей предложение.

Однако родители актера были шокированы таким поспешным решением. Они убеждали сына не торопиться, ведь, по их мнению, он недостаточно хорошо знал будущую жену. Несмотря на предостережения, влюбленные поженились в 2016 году.

Правда, семейная идиллия так и не наступила. Дмитрий признавался, что Полина не смогла найти общий язык с его матерью. Конфликты между женщинами длились годами. В 2022 году супруги объявили о разводе после шести лет брака.

Виктор Павлик



Виктор Павлик / Фото из инстаграма



Когда Виктор Павлик начал встречаться со своей будущей женой Екатериной Репьяховой, ее мама была совсем не в восторге. И дело было не в характере певца или его профессии, а в разнице в возрасте. Ведь артист почти вдвое старше своей избранницы.

Мать Екатерины сначала не верила в искренность их чувств и опасалась за будущее дочери.

Однако после личного знакомства с Павликом ее мнение изменилось. Женщина увидела, как мужчина относится к Екатерине, и решила поддержать влюбленных. В 2020 году пара поженилась, а впоследствии у них родился сын Михаил.

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