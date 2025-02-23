Зірка "Ейфорії" Гантер Шафер заявила, що її записали у паспорті як чоловіка після указу Трампа
- Гантер Шафер, трансгендерна акторка, виявила, що в її новому паспорті її знову позначили як чоловіка, попри те, що вона обрала жіночу стать.
- Це сталося через указ Дональда Трампа, що дозволяє видавати паспорти лише з чоловічою або жіночою статтю.
- Шафер підкреслила, що це не змінює її транссексуальності, хоча й ускладнює їй життя.
Трансгендерну акторку Гантер Шафер знову позначили у паспорті як чоловіка. Це сталось попри те, що зірка "Ейфорії" обрала жіночу стать під час заповнення документів.
Американська трансгендерна акторка та активістка Гантер Шафер опублікувала відео у мережі та показала свій паспорт. Там вказана літера "M" (чоловіча стать).
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Акторка зізналась, що спершу не вірила в те, що її стать знову можуть визнати чоловічою. Минулого року в Гантер вкрали сумку з паспортом, тому вона мусила зробити новий документ.
Я була шокована, бо просто не думала, що це справді станеться. Я вказала жіночу стать, а коли забрала паспорт і відкрила його, вони поміняли позначку,
– розповіла кінозірка.
Паспорт Гантер Шафер / Скриншот з відео
Гантер Шафер у підлітковому віці змінила стать. Упродовж своєї кар'єри вона відстоювала права трансгендерів. Акторка розповіла, що планує виїжджати за кордон наступного тижня. Вона хвилюється через нову позначку в паспорті.
"Я також хочу сказати, що мені начхати на те, що вони поставили літеру "M" у мій паспорт. Це нічого не змінює ні в мені, ні в моїй транссексуальності, проте трохи ускладнює життя. Трансгендерні люди прекрасні. Ми ніколи не перестанемо існувати, я ніколи не перестану бути трансгендером, літера у паспорті не може цього змінити",
– підкреслила Гантер Шафер.
Гантер Шафер про свій новий паспорт: відео
Гантер Шафер найбільш відома роллю Джулс у серіалі "Ейфорія".
Чому Шафер визнали чоловіком у паспорті
Дональд Трамп у перший день перебуванні на посаді президента підписав указ про визнання лише двох статей. Тому у США видають паспорти з позначенням чоловічої або жіночої статі відповідно до свідоцтва про народження.
Раніше американці могли обирати стать у паспорті або ж позначати її як "Х" – цей варіант зробили для "небінарних, інтерсексуальних і гендерно невизначених осіб".