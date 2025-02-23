Американська трансгендерна акторка та активістка Гантер Шафер опублікувала відео у мережі та показала свій паспорт. Там вказана літера "M" (чоловіча стать).

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Акторка зізналась, що спершу не вірила в те, що її стать знову можуть визнати чоловічою. Минулого року в Гантер вкрали сумку з паспортом, тому вона мусила зробити новий документ.

Я була шокована, бо просто не думала, що це справді станеться. Я вказала жіночу стать, а коли забрала паспорт і відкрила його, вони поміняли позначку,

– розповіла кінозірка.



Паспорт Гантер Шафер / Скриншот з відео

Гантер Шафер у підлітковому віці змінила стать. Упродовж своєї кар'єри вона відстоювала права трансгендерів. Акторка розповіла, що планує виїжджати за кордон наступного тижня. Вона хвилюється через нову позначку в паспорті.

"Я також хочу сказати, що мені начхати на те, що вони поставили літеру "M" у мій паспорт. Це нічого не змінює ні в мені, ні в моїй транссексуальності, проте трохи ускладнює життя. Трансгендерні люди прекрасні. Ми ніколи не перестанемо існувати, я ніколи не перестану бути трансгендером, літера у паспорті не може цього змінити",

– підкреслила Гантер Шафер.

Гантер Шафер про свій новий паспорт: відео

Гантер Шафер найбільш відома роллю Джулс у серіалі "Ейфорія".

Чому Шафер визнали чоловіком у паспорті

Дональд Трамп у перший день перебуванні на посаді президента підписав указ про визнання лише двох статей. Тому у США видають паспорти з позначенням чоловічої або жіночої статі відповідно до свідоцтва про народження.

Раніше американці могли обирати стать у паспорті або ж позначати її як "Х" – цей варіант зробили для "небінарних, інтерсексуальних і гендерно невизначених осіб".