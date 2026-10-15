Раміна Есхакзай таємно "отруєна": блогерка опинилася під загрозою на шоу "Зрадники"

Другий сезон шоу "Зрадники" у самому розпалі. Вчергове з проєкту до нас дійшли цікаві новини, які цього разу стосуються блогерки Раміни Есхакзай. Виявляється, Раміна опинилася на межі вибуття з гри.

У п’ятому випуску детективного реаліті "Зрадники" від SWEET.TV правила гри кардинально змінилися. Раніше зрадники усували суперників лише вночі за столом конклаву. Проте цього разу вони отримали таємне завдання просто посеред дня — "отруїти" одразу чотирьох учасників. Під загрозою опинилася Раміна, яка нещодавно травмувалася на майданчику.

Умова виявилася дуже ризикованою. Позбавити суперника життя у грі можна було єдиним шляхом – доторкнувшись рукою до його волосся. Така дивна дія мала всі шанси миттєво викликати підозру.



На "Зрадниках" отруїли 4 гравців / Фото надано командою проєкту

Цього сезону ми додали механіку денного отруєння одразу чотирьох учасників – і це змусило зрадників імпровізувати там, де раніше вони могли діяти за звичним сценарієм. Нам цікаво створювати умови, у яких учасники не можуть покладатися лише на перевірені стратегії,

– каже керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська.

Під час конклаву не обійшлося без кумедного факапу. Зрадник Дмитро Варварук усвідомив, що пам’ятає імена лише двох своїх жертв – Дмитра Морозюка та Сергія Фазульянова. Хто ще потрапив під удар, залишалося загадкою навіть для нього самого. Інтрига розкрилася лише у шостій серії. Серед "отруєних" гравців опинилися Сергій Гайдай та Раміна Есхакзай. Тепер вона стоїть за крок до вибуття з шоу.



Раміна на шоу "Зрадники" / Фото надано командою проєкту

Цей випадок яскраво показав різницю між зумерами та міленіалами під час стресу. Молоді зумери схильні знімати напругу гумором та іронією. Натомість міленіали сприймають усе через призму відповідальності та можливих наслідків. Показово, що Варварук через свій легковажний підхід навіть не зміг згадати людей, яких сам і вибив з гри.

Тепер на учасників чекає найдраматичніша ніч сезону. Зрадники готуються остаточно усунути одного з чотирьох отруєних. Єдиний шанс для "вірних" врятувати союзника – вибороти для нього протиотруту під час випробування.

На шоу "Зрадники" учасники не тільки намагаються викрити того, хто ретельно приховує брехню, а й знаходять друзів чи навіть закохуються. Саме Дмитро Варварук потрапив під чари Купідона.