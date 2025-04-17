Зрадниця Ані Лорак нібито оновила свій український паспорт: що про це пишуть в мережі

У мережі з'явилася інформації про нібито таємне оновлення українського паспорта співачкою Ані Лорак, яка після повномасштабного вторгнення Росії продовжує свою діяльність у країні-агресорці.

Російські джерела стверджують, що документ потрібен співачці для легальної роботи в Росії, тоді як українські блогери називають новину фейком, пише Show 24.

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За повідомленнями російських ЗМІ, після отримання нового документа Ані Лорак нібито передала відповідні дані до Федеральної нотаріальної палати Росії (ФНП) для можливості подальшого проведення концертів на території країни-агресорки та сплати податків, що фактично може розцінюватися як фінансування російської армії.



Ані Лорак нібито оновила український паспорт / Скриншот з російського телеграм-каналу

Однак український блогер Богдан Беспалов спростовує цю інформацію. Посилаючись на власні джерела, він заявив, що новина про оновлення паспорта Кароліни Куєк є російським фейком.



Богдан Беспалов висловився про оновлення українського паспорта Ані Лорак / Скриншот з телеграм-каналу

Зауважимо, Ані Лорак залишається громадянкою України без іншого офіційно підтвердженого громадянства. За українським законодавством, держава не має права самовільно позбавляти її громадянства. Навіть якщо припустити, що вона таємно отримала російський паспорт, для позбавлення українського громадянства потрібні докази, отримати які в нинішніх умовах практично неможливо.

Так, Конституція України (стаття 25) прямо зазначає: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства". Закон України "Про громадянство" (стаття 19) дозволяє втрату громадянства лише за чітко визначених умов, зокрема при добровільному набутті громадянства іншої держави, що має бути документально підтверджено.

Стаття 25 Конституції України та закон України "Про громадянство" / Скриншоти з сайтів

Офіційних коментарів щодо ситуації від Державної міграційної служби України чи представників Ані Лорак наразі немає.

Водночас нагадаємо, що нещодавно зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж.