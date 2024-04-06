Тон Росії був дивний і загрозливий, – Макрон про перший із 2022 року контакт міністрів оборони

Президент Еммануель Макрон прокоментував перший із 2022 року контакт міністра оборони Франції з його російським колегою. За словами французького очільника, тон Росії під час розмови був "дивний і загрозливий".

Зокрема, міністри оборони Франції й Росії обговорили теракт, що стався у "Крокус Сіті Холі" під Москвою. Ще однією темою розмови була війна проти нашої країни.

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Макрон висловився про розмову Лекорню і Шойгу

Під час контакту двох міністрів, ініційованого французькою стороною, Лекорню заявив, що Париж не має інформації, яка б пов'язувала Україну з терористичною атакою в торговельному центрі "Крокус Сіті Хол". Крім того, він висловив готовність Франції активізувати обмін інформацією з Росією в боротьбі з тероризмом.

Однак під час переговорів Росія зробила попередження Франції, висловивши сподівання, що французькі військові не пов'язані з нападом на концертний зал. Хоча, згідно з інформацією міноборони Росії, відповідальність за теракт взяли на себе екстремісти ІДІЛ.

Коментарі російської сторони були дивні й загрозливі,

– заявив Макрон журналістам.

Президент Франції також відкинув будь-яке припущення про те, що Франція могла зіграти якусь роль у нещодавньому смертельному нападі під Москвою, назвавши такі припущення "смішними".

"Смішно говорити, що за цим стоїть Франція, що за цим стоять українці. Це безглуздо. Не відповідає дійсності, це маніпуляція інформацією, що є частиною військового арсеналу Росії", – наголосив французький очільник.

Макрон зазначив, що ініціював розмову з Росією після терористичної атаки, яка забрала життя щонайменше 144 осіб. Президент Франції заявив, що Париж може поділитися "цінною інформацією" про походження та організацію нападу. Однак він чітко дав зрозуміти, що не буде розкривати, що це була за інформація, журналістам.

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