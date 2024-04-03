Як повідомляє пресслужба французького міністра, Лекорню заявив, що Франція засуджує "агресивну війну" Росії в Україні. Остання така розмова діячів відбулась ще восени 2022 року.

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"Український слід" у теракті

У розмові Лекорню, зокрема, засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв'язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію цієї події,

– йдеться в заяві.

Підтримка України

Також Себастьєн Лекорню засудив агресивну війну, яку Росія веде проти України. Він запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

Варто зазначити, що на сайті міністерства оборони Росії наразі немає інформації щодо цих переговорів.

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