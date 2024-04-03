Как сообщает пресс-служба французского министра, Лекорню заявил, что Франция осуждает "агрессивную войну" России в Украине. Последний такой разговор деятелей состоялся еще осенью 2022 года.

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"Украинский след" в теракте

В разговоре Лекорню, в частности, осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

Он подтвердил, что Франция не владеет никакой информацией, которая позволяла бы установить связь между этим терактом и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую инструментализацию этого события,

– говорится в заявлении.

Поддержка Украины

Также Себастьен Лекорню осудил агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины. Он заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

Стоит отметить, что на сайте министерства обороны России пока нет информации об этих переговорах.

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