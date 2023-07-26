Шойгу прилетів до КНДР: формально – для святкування "перемоги у корейській війні"
Надвечір 25 липня міністр оборони країни-терористки Шойгу прибув до іншої держави, що час від часу також погрожує світові застосуванням ядерної зброї – до КНДР. Офіційно він повинен взяти участь в урочистих заходах.
Їх присвятили 70-річчю "перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років". Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на міноборони Росії, пише 24 Канал.
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Зустрічали помпезно
Зустрічали у Північній Кореї Шойгу з усіма почестями. Під його ноги кинули червону доріжку, наперед висунули оркестр та роту почесної варти Корейської народної армії, а над усім цим вивісили величезний банер. На ньому корейською та російською мовою зазначили: "Ласкаво просимо, товаришу міністр оборони Росії Сергій Шойгу".
Біля самого трапу літака ж його зустрічав корейський колега – міністр оборони КНДР, генерал армії Кан Сун Нам. Відбувалося усе це в міжнародному аеропорту Сунан, що розташований в передмісті Пхеньяну.
За даними російських ЗМІ, делегація російського військового відомства з 25 до 27 липня візьме участь у святкових заходах на запрошення міноборони Північної Кореї. Візит російського військового керівництва, як зазначили у Центральному телеграфному агентстві Кореї, послужить "важливим моментом у піднятті та розвитку традиційних корейсько-російських дружніх відносин за велінням часу".
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Росії цікава не церемонія
Як повідомили в "міністерстві війни" Росії, такий візит повинен посприяти зміцненню військових зв'язків між двома країнами, які, зауважимо, не стомлюються погрожувати світу ударами. Також в окупаційному відомстві очікують, що це "стане важливим етапом розвитку міждержавного співробітництва".
Однак насправді, як припускає воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, цілі Росії у цьому візиті проглядаються легко – вона буде обговорювати питання списання старих артилерійських снарядів. Іншими словами – виклянчувати озброєння для війни в Україні, адже своїми ресурсами вона не може своєчасно та в повному обсязі вирішувати питання нестачі боєприпасів.
КНДР має досить широку номенклатуру техніки та боєприпасів, які підходять російській армії. Це зумовлено тим, що більшість із цих екземплярів – це радянсько-китайська техніка та відповідна уніфікована специфікація,
– повідомив Олександр Коваленко.
Однак навіть якщо Кім Чен Ин погодиться на передачу "дружній країні" боєприпасів, у Росії залишиться проблема з логістикою. Річ у тім, як підкреслив оглядач, між країнами існує лише одна логістична артерія залізничного сполучення – міст "Дружба". Окрім того, як наслідок технічної та технологічної деградації КНДР сьогодні переживає техногенний колапс. Її транспортна галузь не зможе забезпечувати потік ешелонів, що 24/7 курсують з боєкомплектами.
Що відомо так звану Вітчизняно-визвольну війну 1950 – 1953 років
Це Корейська війна, приводом для якої стало бажання Кім Ір Сена захопити під свою владу всю Корею. У ній на боці Сеулу воювала коаліція із 17 держав на чолі зі США, а Пхеньян підтримували Радянський Союз та Китай.
Цікаво, що як і Росія сьогодні, Кім Ір Сен вірив, що в Південній Кореї очікують на його владу, а тому розраховував на підтримку місцевого населення. Як і Путін у 2022 році, він напав о 4-й ранку 25 червня 1950 року, і як й російський диктатор повністю провалив свій бліцкриг.
Окрім того, попри назву торжества, на яке прибув Шойгу, Північна Корея війну не виграла. Мирний договір, який б завершив війну, так і не був підписаний, тож формально військовий конфлікт не врегульований досі.