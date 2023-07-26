Шойгу прилетів до КНДР: формально – для святкування "перемоги у корейській війні"

Надвечір 25 липня міністр оборони країни-терористки Шойгу прибув до іншої держави, що час від часу також погрожує світові застосуванням ядерної зброї – до КНДР. Офіційно він повинен взяти участь в урочистих заходах.

Їх присвятили 70-річчю "перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 років". Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на міноборони Росії, пише 24 Канал.

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Зустрічали помпезно

Зустрічали у Північній Кореї Шойгу з усіма почестями. Під його ноги кинули червону доріжку, наперед висунули оркестр та роту почесної варти Корейської народної армії, а над усім цим вивісили величезний банер. На ньому корейською та російською мовою зазначили: "Ласкаво просимо, товаришу міністр оборони Росії Сергій Шойгу".

Біля самого трапу літака ж його зустрічав корейський колега – міністр оборони КНДР, генерал армії Кан Сун Нам. Відбувалося усе це в міжнародному аеропорту Сунан, що розташований в передмісті Пхеньяну.

За даними російських ЗМІ, делегація російського військового відомства з 25 до 27 липня візьме участь у святкових заходах на запрошення міноборони Північної Кореї. Візит російського військового керівництва, як зазначили у Центральному телеграфному агентстві Кореї, послужить "важливим моментом у піднятті та розвитку традиційних корейсько-російських дружніх відносин за велінням часу".

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Росії цікава не церемонія

Як повідомили в "міністерстві війни" Росії, такий візит повинен посприяти зміцненню військових зв'язків між двома країнами, які, зауважимо, не стомлюються погрожувати світу ударами. Також в окупаційному відомстві очікують, що це "стане важливим етапом розвитку міждержавного співробітництва".

Однак насправді, як припускає воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, цілі Росії у цьому візиті проглядаються легко – вона буде обговорювати питання списання старих артилерійських снарядів. Іншими словами – виклянчувати озброєння для війни в Україні, адже своїми ресурсами вона не може своєчасно та в повному обсязі вирішувати питання нестачі боєприпасів.

КНДР має досить широку номенклатуру техніки та боєприпасів, які підходять російській армії. Це зумовлено тим, що більшість із цих екземплярів – це радянсько-китайська техніка та відповідна уніфікована специфікація,

– повідомив Олександр Коваленко.

Однак навіть якщо Кім Чен Ин погодиться на передачу "дружній країні" боєприпасів, у Росії залишиться проблема з логістикою. Річ у тім, як підкреслив оглядач, між країнами існує лише одна логістична артерія залізничного сполучення – міст "Дружба". Окрім того, як наслідок технічної та технологічної деградації КНДР сьогодні переживає техногенний колапс. Її транспортна галузь не зможе забезпечувати потік ешелонів, що 24/7 курсують з боєкомплектами.