Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та активізує конфлікт з "вагнерівцями", – ГУР

У Росії все більше поглиблюється конфлікт між очільником міноборони Сєргєєм Шойгу та "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним. Ця історія отримує своє логічне продовження.

Пропагандистські ЗМІ росіян активно цитують заяви Шойгу із селекторної наради, на якій міністр оборони відзначився заявами про вигадані перемоги Росії. Крім того, він вирішив забути про існування "вагнерівців".

Цікаво "Газпром" створює власну приватну військову компанію, – ГУР

Вигадані успіхи та забуті "вагнерівці": що там наговорив Шойгу

Сєргєй Шойгу заявив, що Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області уже буцімто під повним контролем Росії, а під Бахмутом та Вугледаром йдуть "успішні дії". Заявивши про вигадані успіхи, Шойгу наголосив, що це "здобуток" російських збройних сил.

У Головному управлінні розвідки Міноборони наголосили, що ще 25 січня ЗСУ відійшли від Соледара, виконавши наказ командування для збереження життів наших воїнів. Однак щодо інших згаданих Сєргєєм Шойгу населених пунктів офіційних повідомлень не було.

Однак є ще цікавіший момент. На всіх згаданих ним напрямках основу окупаційних військ становить ПВК "Вагнера", а кадрова російська армія має символічну роль підкріплення. Саме Пригожин сотнями й тисячами кидає завербованих в'язнів в атаку на українські позиції. Однак Шойгу вирішив просто не згадувати про існування Пригожина і його найманців.

У розвідці нагадали, що пропагандистам ще на початку повномасштабного вторгнення заборонили згадувати про Пригожина і "вагнерівців" та говорити винятково про "видатну роль" Шойгу і чинного командувача окупаційними військами Валєрія Герасимова.

Заяви Шойгу це ще один епізод конфлікту всередині Росії між впливовими політичними групами.

Тим часом у гру вривається "Газпром"

Внутрішня боротьба в Росії точиться не тільки між Пригожиним і Шойгу, а взагалі між всіма впливовими гравцями політики. Днями прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін підписав розпорядження про створення "Газпромом" власної приватної військової компанії з часткою в статусному капіталі 70%.

У Головному управлінні розвідки Міноборони відзначають, що створення "приватної охоронної організації" є частиною так званої "гонки озброєнь", адже політичні гравці Росії все частіше створюють власні приватні військові компанії за прикладом Євгенія Пригожина і його "Вагнера",