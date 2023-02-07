Шойгу приписывает себе несуществующие победы и активизирует конфликт с "вагнеровцами", – ГУР

В России все больше усугубляется конфликт между главой минобороны Сергеем Шойгу и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Эта история получает свое логическое продолжение.

Пропагандистские СМИ россиян активно цитируют заявления Шойгу по селекторному совещанию, на котором министр обороны отметился заявлениями о вымышленных победах России. Кроме того, он решил забыть о существовании "вагнеровцев".

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Вымышленные успехи и забытые "вагнеровцы": что там наговорил Шойгу

Сергей Шойгу заявил, что Соледарь, Клещиевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области уже под полным контролем России, а под Бахмутом и Угледаром идут "успешные действия". Заявив о вымышленных успехах, Шойгу подчеркнул, что это "произведение" российских вооруженных сил.

В Главном управлении разведки Минобороны подчеркнули, что еще 25 января ВСУ отошли от Соледара, выполнив приказ командования по сохранению жизней наших воинов. Однако по поводу других упомянутых Сергеем Шойгу населенных пунктов официальных сообщений не было.

Однако есть еще более интересный момент. На всех упомянутых им направлениях основу оккупационных войск составляет ЧВК "Вагнера", а кадровая российская армия играет символическую роль подкрепления. Именно Пригожин сотнями и тысячами бросает завербованных заключенных в атаку на украинские позиции. Однако Шойгу решил просто не упоминать о существовании Пригожина и его наемников.

В разведке напомнили, что пропагандистам еще в начале полномасштабного вторжения запретили вспоминать о Пригожине и "вагнеровцах" и говорить исключительно о "выдающейся роли" Шойгу и действующего командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова.

Заявления Шойгу это еще один эпизод конфликта внутри России между влиятельными политическими группами.

Тем временем в игру врывается "Газпром"

Внутренняя борьба в России идет не только между Пригожиным и Шойгу, а вообще между всеми влиятельными игроками политики. На днях премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании "Газпромом" собственной частной военной компании с долей в статусном капитале 70%.

В Главном управлении разведки Минобороны отмечают, что создание "частной охранной организации" является частью так называемой "гонки вооружений", ведь политические игроки России все чаще создают собственные частные военные компании по примеру Евгения Пригожина и его "Вагнера",