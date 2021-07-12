За водіїв штрафи сплатять їхні керівники: в Україні розробили новий сервіс

Зараз в Україні близько 12 900 компаній, загальний автопарк яких складає близько півмільйона машин і один мільйон водіїв. Але за порушення таких водіїв сплачують саме директори компаній, які навіть не завжди знають про існування штрафів. Все це призводить до блокування рахунків та судової тяганини.

Чому це справді проблема

Активісти Штрафи UA запустили нове рішення для сплати штрафів для бізнесу, яке допоможе компаніям контролювати рівень безпечного водіння своїх співробітників на дорогах України та зменшити кількість аварій. Це є одним із пріоритетних напрямів сталого розвитку програми ООН у частині підвищення безпеки дорожнього руху у світі.

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Активісти розповіли, що дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) обходяться більшості країн у 3% їхнього валового внутрішнього продукту за даними звіту ВООЗ. В Україні вже понад рік працює система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Протягом цього часу за допомогою камер було виписано приблизно 1,8 мільйона постанов. За даними Національної поліції з початку 2021 року сталося понад 70 тисяч аварій (на 22% більше, ніж минулого року). Близько тисячі з них мали летальні наслідки.

Компанії тут грають ключову роль, адже півмільйона транспортних засобів – це велика кількість машин. Особливо це актуально для компаній у агросфері, логістиці, для перевізників, будівельних підприємств, сервісів доставки, лізингових компаній, служб таксі, торгівельного бізнесу та інше,

— каже Денис Дмитров, експерт з підвищення рівня безпеки на дорогах, активіст та засновник сервісу Штрафи UA.

Це дійсно створює неабияку проблему. Адже директори компаній часто не знають про штрафи, які отримують їхні водії, тому навіть не мають змоги сплатити штрафи зі знижками. Постанови про порушення часто також можуть загубитися й не дійти до керівника компанії, як наслідок – заблоковані рахунки директорів та тяганина з судами чи виконавчою службою.

Віктор Низовцев, заступник директора департаменту, начальник управління безпеки та якості міста департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, зазначив, що штраф повинен бути сплачений протягом 30 днів з моменту набрання постановою законної сили.

Відповідно до 279-1 КУПАП це відбувається не тільки у разі вручення або у разі відмови в отриманні, але й поверненні постанови, як не врученої. Тобто порушник може навіть не знати про існування постанови.

Якщо гроші на рахунок Державного казначейства України надходять на 31-й день, або навіть надвечір 30-го дня, то Національна поліція передає інформацію щодо порушника до Державної виконавчої служби, яка відкриває на нього виконавче провадження. Протягом місяця ДВС накладає санкції: арешт банківських рахунків директора компанії, арешт та оголошення авто в розшук, виконавчий лист на стягнення з зарплатні на роботу,

– пояснив Низовцев.

Компаніям варто слідкувати за штрафами своїх водіїв / Фото Pixabay

Як компанії можуть контролювати своїх водіїв

Тому активісти Штрафи UA розробили спеціальний сервіс, який допоможе компаніям контролювати своїх водіїв та слідкувати за їхніми штрафами. У цей сервіс можна додати весь автопарк компанії – можна зробити це вручну, або ж завантажити з файлу.

Отримати фізособі повідомлення про штраф – не проблема, таких сервісів зараз достатньо. А от знайти таке місце, де можна контролювати весь свій автопарк, аналізувати як їздять твої водії, виводити рейтинг водіїв – такого сервісу не було,

– каже Денис Дмитров.

Після завантаження автопарку можна одразу побачити всю ситуацію по історії порушень, які були до підключення, а далі вже відстежувати й порушників, і машини на яких найчастіше порушують правила. Сервіс показує не лише штрафи з камер, але й патрульні штрафи чи штрафи за паркування.

Дашборд дозволяє проаналізувати статистику порушень по автопарку компанії, та зрозуміти який внесок компанія робить в загальний стан безпеки дорожнього руху в Україні та почати працювати над рівнем культури безпечної поведінки на дорозі,

– каже Таїсія Юрздицька, керівниця Штрафи UA для бізнесу.

Експерти також зазначили, що велика кількість безкарних водіїв призводить до збільшення аварій на дорогах. Адже водій керує не своїм транспортним засобом та не несе відповідальність за свої дії, він знає, шо може не сплачувати штрафи, адже машина знаходиться не на ньому.

Також сплеск ДТП відбувся після карантину, коли на роботи кур’єрами та водіями таксі влаштувалося багато людей без досвіду, яким просто потрібно було швидко знайти заробіток. Саме тому компаніям варто контролювати своїх водіїв та їхню поведінку на дорогах.