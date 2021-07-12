За водителей штрафы оплатят их руководители: в Украине разработали новый сервис

Сейчас в Украине около 12 900 компаний, общий автопарк которых составляет около полумиллиона машин и один миллион водителей. Но за нарушения таких водителей платят именно директора компаний, которые даже не всегда знают о существовании штрафов. Все это приводит к блокированию счетов и судебной волоките.

Почему это действительно проблема

Активисты Штрафы UA запустили новое решение для уплаты штрафов для бизнеса, которое поможет компаниям контролировать уровень безопасного вождения своих сотрудников на дорогах и уменьшить количество аварий. Это является одним из приоритетных направлений устойчивого развития программы ООН в части повышения безопасности дорожного движения в мире.

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Активисты рассказали, что дорожно-транспортные происшествия (ДТП) обходятся большинству стран в 3% их валового внутреннего продукта, по данным отчета ВОЗ. В Украине уже больше года работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В течение этого времени с помощью камер было выписано примерно 1,8 миллиона постановлений. По данным Национальной полиции, с начала 2021 года произошло более 70 тысяч аварий (на 22% больше, чем в прошлом году). Около тысячи из них имели летальные исходы.

Компании здесь играют ключевую роль, ведь полмиллиона транспортных средств – это большое количество машин. Особенно это актуально для компаний в агросфере, логистике, для перевозчиков, строительных предприятий, сервисов доставки, лизинговых компаний, служб такси, торгового бизнеса и прочее,

– говорит Денис Дмитров, эксперт по повышению уровня безопасности на дорогах, активист и основатель сервиса Штрафы UA.

Это действительно создает нешуточную проблему. Ведь директора компаний часто не знают о штрафах, которые получают их водители, поэтому даже не имеют возможности оплатить штрафы со скидками. Постановления о возбуждении часто также могут потеряться и не дойти до руководителя компании, как следствие – заблокированные счета директоров и волокита с судами или исполнительной службой.

Виктор Низовцев, заместитель директора департамента, начальник управления безопасности и качества города департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, отметил, что штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу.

В соответствии с 279-1 КУоАП это происходит не только в случае вручения или в случае отказа в получении, но и возврате постановления как неврученного. То есть нарушитель может даже не знать о существовании постановления.

Если деньги на счет Государственного казначейства Украины поступают на 31-й день или даже к вечеру 30-го дня, то Национальная полиция передает информацию о нарушителе в Государственную исполнительную службу, которая открывает на него исполнительное производство. В течение месяца ГИС накладывает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление авто в розыск, исполнительный лист на взыскание с зарплаты на работу,

– пояснил Низовцев.

Компаниям стоит следить за штрафами своих водителей / Фото Pixabay

Как компании могут контролировать своих водителей

Поэтому активисты Штрафы UA разработали специальный сервис, который поможет компаниям контролировать своих водителей и следить за их штрафами. В этот сервис можно добавить весь автопарк компании – можно сделать это вручную, или же загрузить из файла.

Получить физлицу уведомление о штрафе – не проблема, таких сервисов сейчас достаточно. А вот найти такое место, где можно контролировать весь свой автопарк, анализировать как ездят твои водители, выводить рейтинг водителей – такого сервиса не было,

– говорит Денис Дмитров.

После загрузки автопарка можно сразу увидеть всю ситуацию по истории нарушений, которые были до подключения, а дальше уже отслеживать и нарушителей, и машины, на которых чаще всего нарушают правила. Сервис показывает не только штрафы с камер, но и патрульные штрафы или штрафы за парковку.

Дашборд позволяет проанализировать статистику нарушений по автопарку компании и понять какой вклад компания вносит в общее состояние безопасности дорожного движения в Украине и начать работать над уровнем культуры безопасного поведения на дороге,

– говорит Таисия Юрздицкая, руководительница бизнеса.

Эксперты также отметили, что большое количество безнаказанных водителей приводит к увеличению аварий на дорогах. Ведь водитель управляет не своим транспортным средством и не несет ответственность за свои действия, он знает, что может не платить штрафы, ведь машина находится не на нем.

Также всплеск ДТП произошел после карантина, когда на работу курьерами и водителями такси устроилось много людей без опыта, которым просто нужно было быстро найти заработок. Именно поэтому компаниям стоит контролировать своих водителей и их поведение на дорогах.