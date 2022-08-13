На Донеччині після ударів по Краматорську і Бахмуту поранені діти, загалом за добу – 5 загиблих
Джерело:Павло Кириленко
Минулої доби росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області. Ще 35 отримали поранення.
Тим часом точну кількість жертв на тимчасово окупованих територіях, насамперед у Маріуполі та Волновасі, встановити неможливо.
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Як пройшла минула доба на Донеччині
Вночі 12 серпня окупанти завдали ракетних ударів по базі відпочинку у Кураховому та житловому приватному сектору Торецьку.
Тим часом Авдіївку, Бахмут, Краматорськ та села Первомайське, Мар’їнка, Галіцинівка, Карлівка, Яковлівка росіяни безщадно обстрілювали з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган" та "Смерч".
Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, господарча споруда, приміщення ПРАТ "АКХЗ", дитячий садок.
Загалом минулої доби росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини:
- 2 у Краматорську,
- 1 у Бахмуті,
- 1 у Кураховому,
- 1 у Кодемі.
Ще 35 людей зазнали поранень.
Серед поранених – діти
Джерела у Донецькій ОВА розповіли, що внаслідок ворожих обстрілів у Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в місті Бахмут поранень зазнали двоє дітей віком 15 та 9 років.
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