Скоро будуть переговори, або про що свідчить ситуація на фронті

Можна констатувати, що на фронті встановилася динамічна рівновага. Саме динамічна, бо є і наступальні, і оборонні дії з обох боків. Наші давлять і наступають на Півдні і під Бахмутом. Водночас ворог, зібравши чималі сили, намагається контратакувати під Сватовим і Кремінною.

Бої тривають у сірій зоні

Жодній зі сторін не вдалося прорвати оборону противника. Перманентна зміна позицій відбувається здебільшого у сірій зоні. Тривають висування ДРГ, артилерійські дуелі, руйнування логістики (тут ми дещо в плюсі), обопільні дронові та авіаційні удари.

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Недоімперія налагодила виробництво приблизно 100 ракет різних типів на місяць, десь 80 вона може одночасно запустити в бік України. Саме таку кількість ракет здатна знищити наша ПРО. Звісно, не 100%, але ті, що пройдуть, не вплинуть на обороноздатність України.

Атаки "Шахедами" мають здебільшого не стільки воєнний, скільки психологічний ефект. Те ж саме стосується й наших атак безпілотниками легітимної території Росії.

Я не аналізую, чому склалася саме така ситуація і не прогнозую, що саме може її принципово змінити. Я просто фіксую стан речей на сьогодні.

Окремі яскраві дії на зразок удару по Кримському мосту нищівно б'ють по амбіціях і примарній російській величі, але на хід фронтових подій впливають мало. Хоча б тому, що залізнична частина Кримського мосту встояла, а автомобільну – ворог поремонтує за місяць – два.

При цьому час для переламу ситуації ще є – приблизно до кінця серпня. Після цього сили по обидва боки фронту будуть гранично виснажені. Найбільш вірогідним варіантом залишиться глуха оборона.

До чого призведе ситуація на фронті

Це і є той самий "середній варіант", проміжний між дуже позитивним і вкрай негативним. Звісно, буду радий помилятися, і ворог таки не витримає нашого тиску, а його оборона впаде.

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Але зараз мовиться не про це. За моїм попереднім, ще до наступу, прогнозом було, що "середній варіант" майже гарантовано призводить до чергового раунду переговорів з недоімперією.

Мені не подобаються будь-які переговори з агресором, якщо тільки вони не про його вихід з наших окупованих територій і далі за планом, оприлюдненим нашою владою. Однак реалії часто не сходяться з нашими бажаннями. Значення має те, що на переговори налаштована значна частина наших союзників і партнерів.

Переконаний, що перші особи в таких переговорах брати участі не будуть. Однак є достатньо перемовників рангом нижче. Швидше за все, такі переговори будуть відбуватися з залученням посередників. Щобільше, перший раунд переговорів взагалі не має шансів на результат, тому що сторони заявлять свої максимальні, нездійсненні вимоги.

Але ж зазвичай за першим раундом відбуваються і наступні.

Я до того, що в ході неспровокованої агресії, яку розпочала проти нас недоімперія, може виникнути пауза. І подальший хід війни цілком і повністю буде визначатися тим, хто – ми чи вони – краще використає таку паузу для переозброєння і підготовки військ.

Саме у цій царині в нас залишається достатньо невикористаних можливостей.

Війна на виснаження – не тільки про волю до перемоги. Вона і про здатність адаптуватися, і про вміння вчитися на помилках.