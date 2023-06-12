"Росіяни не планують лишатися у Криму": які наслідки підриву ГЕС вже відчувають на півострові

Після підриву росіянами Каховської ГЕС ускладнилася ситуація з водопостачанням у тимчасово окупованому Криму. Рівень води в Північнокримському каналі зменшується щогодини.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, після знищення дамби в більшості кримських міст воду подають за графіком.

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"Вода в Північнокримському каналі зменшується щогодини на 4 – 5 сантиметрів. Уже зменшилась приблизно на метр. Це впливає на тиск у системі водопостачання", – пояснив Барієв.

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Найгірша ситуація в містах уздовж каналу – у Джанкої, Феодосії, Керчі.

Крим тримається завдяки опадам

Оскільки протягом останніх місяців у Криму рясно дощить, з питною водою все доволі непогано. Росіяни навіть намагаються відкривати дамбу від водосховищ, щоб спускати воду. Однак так буде не завжди.

"Підрив Каховської ГЕС означає, що росіяни не планують надовго залишатися в Криму. По-перше, 2025 року прогнозують велику засуху. По-друге, їм потрібна вода у Північнокримському каналі для військових, промисловості, сільського господарства", – наголосив Барієв.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки для Криму

Північнокримський канал – джерело дніпровської води для Криму. Руйнування Росією греблі Каховської ГЕС порушило цю систему. Порівнявши фото Planet Labs за 7 та 5 червня 2023 року, можна побачити замулювання чи обміління на ділянках Дніпра біля джерел каналу.

Крім того, питна вода на півострові не тільки зменшуватиметься, а й втрачатиме якість. У деяких кримчан з кранів тече коричнева рідина зі шматками глини.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що відновлення водопостачання прісної води буде можливе лише після повернення півострова під контроль України.

До окупації Криму Північнокримський канал постачав 1 мільярд 100 мільйонів кубічних метрів води. Зрошування всіх земель відбувалося завдяки дніпровській воді.