"Росіяни не планують лишатися у Криму": які наслідки підриву ГЕС вже відчувають на півострові
Після підриву росіянами Каховської ГЕС ускладнилася ситуація з водопостачанням у тимчасово окупованому Криму. Рівень води в Північнокримському каналі зменшується щогодини.
Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, після знищення дамби в більшості кримських міст воду подають за графіком.
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"Вода в Північнокримському каналі зменшується щогодини на 4 – 5 сантиметрів. Уже зменшилась приблизно на метр. Це впливає на тиск у системі водопостачання", – пояснив Барієв.
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Найгірша ситуація в містах уздовж каналу – у Джанкої, Феодосії, Керчі.
Крим тримається завдяки опадам
Оскільки протягом останніх місяців у Криму рясно дощить, з питною водою все доволі непогано. Росіяни навіть намагаються відкривати дамбу від водосховищ, щоб спускати воду. Однак так буде не завжди.
"Підрив Каховської ГЕС означає, що росіяни не планують надовго залишатися в Криму. По-перше, 2025 року прогнозують велику засуху. По-друге, їм потрібна вода у Північнокримському каналі для військових, промисловості, сільського господарства", – наголосив Барієв.Зверніть увагу! До окупації Криму Північнокримський канал постачав 1 мільярд 100 мільйонів кубічних метрів води. Зрошування всіх земель відбувалося завдяки дніпровській воді.
Підрив Каховської ГЕС: наслідки для Криму
- Північнокримський канал – джерело дніпровської води для Криму. Руйнування Росією греблі Каховської ГЕС порушило цю систему. Порівнявши фото Planet Labs за 7 та 5 червня 2023 року, можна побачити замулювання чи обміління на ділянках Дніпра біля джерел каналу.
- Крім того, питна вода на півострові не тільки зменшуватиметься, а й втрачатиме якість. У деяких кримчан з кранів тече коричнева рідина зі шматками глини.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що відновлення водопостачання прісної води буде можливе лише після повернення півострова під контроль України.