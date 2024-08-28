Який може бути план у Путіна щодо Курської області

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Під контролем України 1294 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Російське командування перекидає на Курщину свої війська, але все-таки пріоритетним напрямком для зосередження більшості своїх сил залищає Донеччину.

У російського військового командування та очільника Кремля Путіна є один план, якого вони дотримуються – вичікувати; намагатися атакувати там, де це можливо; тримати українську армію в напрузі спробами наступу. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт Ян Матвєєв, додавши, що окупанти продовжать тероризувати українське населення.

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Конкретних завдань у Путіна немає

Матвєєв зауважив, що окупанти будуть надалі завдавати ударів по українських містах, як це було нещодавно, руйнувати енергетичну інфраструктуру, очікувати, що в української армії не вистачить боєприпасів, військової техніки, солдатів.

При цьому Путін вірить, що в нього техніки й живої сили виявиться більше і він вирішив дочекатися, коли українська армія та народ не зможуть чинити спротив, і тоді знищити Україну як державу,

– озвучив військовий експерт.

Він впевнений, що в голові Путіна немає конкретних завдань, російський диктатор вимірює війну певними категоріями.

"Він мислить так, що поки можна чекати й докладати зусиль, щоб знищити Україну – треба це робити. Скільки часу мине – йому байдуже. Він цей план реалізовує. Росіяни намагаються тиснути там, де це виходить, наприклад на Покровському напрямку, користуючись перевагою в своїй чисельності", – підсумував Матвєєв.