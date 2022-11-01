"Діє їм лише на шкоду": чому деякі компанії дуже довго згортають бізнес у Росії

Міжнародні компанії продовжують покидати російський ринок. Але справді великі бізнеси роблять це дуже повільно через зрозумілі причини.

Про це 24 каналу розповів український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий. За його словами, справді великі компанії довго входять на ринок і довго з нього виходять. Він навів приклад компанії IBM.

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Як казав мені один з представників IBM, коли вони входили в СНД та Росію, то це тривало аж 5 років. Були вкладені інвестиції до 1 мільярда доларів за 5 років. Вони розвивали екосистему. І казали, що не можуть швидко її згорнути. Велика компанія – є певні процеси і зобов'язання. Але, якщо вирішили виходити, то вийдуть. І потім не повернуться,

– зазначив Довгополий.

Адже кожна компанія, яка отримала збитки від певної юрисдикції, потім буде дуже довго і виважено думати, чи туди повертатися. І загалом справді масштабні бізнеси часто бувають дуже повільними.

Стагнація на російському ринку штовхає компанії до виходу

Деякі міжнародні компанії одразу зрозуміли, що російський ринок став токсичним. І максимально швидко вистрибнули з нього. Як наголошує Довгополий, на початках повномасштабного вторгнення був тиждень, коли з Росії пішли близько 150 компаній.

Звісно, досі існують міжнародні компанії, яких можна назвати "покидьками". Вони продовжують заробляти гроші на російському ринку, попри повномасштабне вторгнення. Однак інколи отримують проблеми на фондовому ринку – їх акції, буває, падають.

Окрім цього, стагнація російської економіки зараз штовхає міжнародні компанії до виходу з Росії. Важко пояснити акціонерам, навіщо працювати на майданчику, де можна отримати репутаційні та фінансові збитки.

Те, що російська економіка стагнує – потужний "паротяг", який штовхає компанії на прийняття рішення щодо скорочення бізнесу в Росії,

– наголосив Довгополий.

Деякі представники міжнародного бізнесу взагалі побоюються, що при закритті підприємств вони та їхні працівники можуть отримати в Росії сфабриковані кримінальні справи.

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Додамо, попри потужні економічні санкції, які Захід запровадив проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, деякі держави наростили торгівлю з окупантами. У списку, який виклали у виданні The New York Times, є навіть європейські країни.

Так сталося через велику залежність деяких європейських держав від російської нафти, газу та мінеральних ресурсів. До прикладу, з початку війни Бельгія наростила торгівлю на 81%, а Нідерланди – на 32%.