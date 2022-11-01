Про це 24 каналу розповів український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий. За його словами, варто пам'ятати, що зараз йде не просто війна економіки Росії проти економіки України. Ні, на боці Києва стоїть цивілізований світ.

До теми Не знаю, як хто, але ми тримаємося, – Залужний емоційно звернувся до українців після атаки Росії

Закінчується обладнання для ремонту енергосистеми, але це вже вирішують

Як наголошує Довгополий, Україна вже почала отримувати відповідне обладнання для ремонту енергетичної системи. Він спілкувався з представниками Єврокомісії, які запевнили, що вже є кілька програм для енергобезпеки України.

Представники Євросоюзу не тільки постачають генератори для багатоквартирних будинків та підприємств, але й надають обладнання для ремонту енергосистеми загалом.

Вони сказали, що насамперед будуть помагати ремонтувати енергомережі. А якщо, умовно, станеться варіант, що вони повністю будуть знищені, то багатоквартирні будинки все одно матимуть енергопостачання через генератори, – зазначив Довгополий.

Звісно, ще є проблеми, над якими доведеться подумати. Окупанти поки не гатили по газовій інфраструктурі. Довгополий переконаний, що зараз це питання і потенційні проблеми активно вивчають. І Україна обов'язково переживе будь-яку неприємну ситуацію, яка може статися взимку.

Він прогнозує, що в окремих регіонах Росії через війну в Україні може статися голод. Найближчий термін, коли він очікує там проблеми з продовольством – це початок весни.

Коли в Росії почнеться голод – прогноз Довгополого: дивіться відео

Додамо, попри економічні санкції, деякі держави наростили обсяг торгівлі з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну. Загальний торговий обіг збільшився не лише з Китаєм та Індією. У списку є й деякі європейські країни.

Це сталося через сильну залежність деяких європейських країн від нафти, газу та мінеральних ресурсів. До прикладу, з початку вторгнення торгівлю з Росією збільшили в Туреччині (+198%), Індії (+310%), Китаї (+64%), Бельгії (+81%) тощо.