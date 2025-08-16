Російські пропагандисти погрожують Європі війною. Хоча ситуація в країні-агресорці стабільно погіршується.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що в російській економіці наростає все більша кількість проблем. Це – "пожежа", яку не вдається загасити.

Які є проблеми в російській економіці?

Як наголосив Ліпсіц, ресурси російської економіки є досить слабкими. Вона починає "хитатися" в багатьох галузях. Кремль виділяє величезні гроші на війну, а санкції продовжують діяти. При цьому ще й падають доходи, чого компенсувати Росія не може.

Йде ефект доміно. Розсипається одна сфера за іншою. Почалися проблеми у вугільній промисловості. Змусили залізницю дати пільгові тарифи на перевезення вугілля. Тоді виникли фінансові труднощі в залізниці. Вони просили гроші в бюджету, а їх нема. Тоді там скоротили робочий тиждень. Падає дохід населення. Падає попит та продажі продукції. Далі падають доходи в компанії-виробників. Такий ланцюжок йде,

– сказав Ліпсіц.

Це стосується не лише однієї сфери. Зараз проблеми виникли в чорні металургії, автопромисловості, лісній промисловості, в автоперевезенні, в сільському господарстві. Росія не має грошей, щоб загасити цю "пожежу". В таких умовах втягуватися у війну проти Європи – дивна ідея.

