Рік тому центробанк Росії розпочав політику різкого підвищення ключової ставки. Він обіцяв перемогти інфляцію протягом кількох місяців й от з другої половини 2024 року повинен був піти різкий спад ставки. Однак зараз ситуація протилежна.

Інфляційні процеси прискорюються. Про це 24 Каналу сказав колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що є висока ймовірність того, що центробанк на засіданні ключової ставки може послати жорсткий сигнал, що доступних кредитів не буде довго.

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Чому на Росії не можуть знизити ключову ставку

Росіянам пояснюють, що нібито пауза в доступності кредитів тимчасова. Втім, боротьба з інфляцією затягується і кінця не видно. Центробанк обіцяє задавити тривале зростання загального рівня цін жорстокою грошовою кредитною політикою, тоді буцімто ставки підуть вниз й кредити для бізнесу стануть доступними.

За рік ситуація зворотна. Дані, які прийшли за перші 8 днів липня, показують, що на Росії рекордна місячна інфляція, хоча місяць тільки почався. Виходу з ситуації у Кремля немає – це глухий кут,

– зауважив Мілов.

Бізнес наполягає на тому, що така висока ставка вбиває будь-яку економічну активність. Водночас голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна каже, що якщо зараз знизити ставку, то буде ще гірше, адже це додатковий інфляційний імпульс й тоді банки взагалі перестануть видавати довгострокові кредити, бо ніхто не розуміє, яка інфляція буде через пару років.

"Нарешті починають позначатися всі наслідки санкцій", – наголосив колишній міністр енергетики Росії.

Чому олігархи тиснутимуть на центробанк Росії

На думку Мілова, підняття ставок насправді мало на що впливає.

Коли центробанк почав займатися цим питанням ще рік тому, я ставив запитання, які інфляційні фактори зменшує підняття ставок,

– мовив Мілов.

Ця гра немає ніякого сенсу, адже головне, що розганяє інфляцію – дикий вкид бюджетних грошей у військову промисловість, дефіцит кадрів через війну, мобілізацію та масову міграцію з Росії. Також у країні-агресорці починає все дорожчати внаслідок перебудови торгівлі на Азію.

Факторів, які раптово можуть допомогти центробанку, немає,

– додав колишній міністр енергетики Росії.

На його думку, найімовірніше, центробанк продовжить підвищувати ставку, проте інфляцію це не знизить. Водночас олігархи й лобісти почнуть тиснути на Владіміра Путіна, аби змінити політику центробанку й почати знижувати ставку, адже через відсутність доступних кредитів неможливо вести бізнес.