Про це 24 Каналу сказав кандидат економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що китайські банки відмовляються працювати з російськими. Одна з причин – санкції США.

Варте уваги Набіулліна не врятує: якими є реальні проблеми російської економіки зараз

Проблеми китайського експорту

Росії складно отримувати гроші за імпортовану нафту та газ. З іншого боку, складно проводити платежі за товари й починає збільшуватися загроза руйнування російського імпорту.

Полиці в магазинах спустошуватимуться. Навіть якщо вдасться постачати товари, то через божевільні складнощі з розрахунками восени вся побутова техніка, яка надходить з Китаю, подорожчає на 20 – 30%, адже проводити платежі буде дорожче,

– зазначив кандидат економічних наук.

Термін, який з'явився у 2022 році, що Росія токсична країна стає реальним описом справ. Тепер Москві дуже складно співпрацювати з іншими країнами, адже її відкрито уникають.

Китайські банки все більше ухиляються від роботи з російськими. Погоджуються лише маленькі, які можуть завести гроші на свій рахунок й швидко з цими грошима розчинитися,

– мовив Ліпсіц.

В асоціації російських автоторговців кажуть, що у них величезні проблеми й Росія може залишитися без постачання навіть китайських автомобілів.

Зазначимо, що у Росії китайські автомобілі становлять близько 80% ринку. Проблема у тому, що автомобілі не завозять у Росію, бо гроші не доходять до постачальників.

Автосалони пустіють, а інших постачальників немає,

– зауважив кандидат економічних наук.

Щодо експорту з Китаю товарів подвійного призначення, мабуть, є негласні домовленості між російською та китайською владою, адже це не звичайний товар.