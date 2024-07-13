Про це 24 Каналу сказав кандидат економічних наук Ігор Ліпсіц. Він додав, що найближчими місяцями з'явиться проєктування бюджету на 2025 рік. Ймовірно, там будуть серйозні урізання по всім цивільним статтям.

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Кількість кредитів різко збільшується

Голова центробанку вже кинула у бій все, що могла, зокрема, підійняла ключову ставку до 16%. Тепер банки видають кредити російському бізнесу під 17 – 17,5%.

Дуже складно брати такі дорогі кредити, особливо для малого та середнього бізнесу,

– зазначив кандидат економічних наук.

Набіулліна також ввела обмеження на видачу кредитів населення, однак це не допомогло. Загалом зараз центробанк абсолютно безсильна організація.

Ввели обмеження на видачу кредитів, але видача кредитів навпаки виросла. Росіяни розуміють, що прийшла біда й істерично намагаються закупитися товарами до того як вони зникнуть, тому беруть кредити й влазять у борги,

– мовив Ліпсіц.

Заборгованість населення вже вимірюється трильйонами рублів. Проте росіяни вважають, що все рухне й нічого не треба буде повертати.

Яка ситуація з ринком іпотеки

У Росії різко зменшується об'єм іпотеки, а з комерційною іпотекою взагалі біда. Нещодавно центробанк разом зі сбербанком порахували, щоб зараз у Росії взяти іпотеку по комерційних ставках потрібно на місяць заробляти 200 – 400 тисяч рублів. У Росії населення заробляє в середньому 50 тисяч, тож тепер іпотека буде доступна приблизно 3% громадян країни-агресора.

Крім того, нині величезний будівельний комплекс Росії зіштовхується з тим, що попит падає, а у них ще багато нерозпроданого житла.

Важливо! Владімір Путін підписав закон про найбільше підвищення податків в історії Росії – з 13% до 15% для росіян із доходами понад 200 тисяч рублів на місяць. Це забезпечить майже 17 трильйонів рублів протягом наступних шести років.