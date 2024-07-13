Об этом 24 Каналу сказал кандидат экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что китайские банки отказываются работать с российскими. Одна из причин – санкции США.

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Проблемы китайского экспорта

России сложно получать деньги за импортируемую нефть и газ. С другой стороны, сложно проводить платежи за товары и начинает увеличиваться угроза разрушения российского импорта.

Полки в магазинах будут опустошаться. Даже если удастся поставлять товары, то из-за сумасшедших сложностей с расчетами осенью вся бытовая техника, которая поступает из Китая, подорожает на 20 – 30%, ведь проводить платежи будет дороже,

– отметил кандидат экономических наук.

Термин, который появился в 2022 году, что Россия токсичная страна становится реальным описанием дел. Теперь Москве очень сложно сотрудничать с другими странами, ведь ее открыто избегают.

Китайские банки все больше уклоняются от работы с российскими. Соглашаются только маленькие, которые могут завести деньги на свой счет и быстро с этими деньгами раствориться,

– сказал Липсиц.

В ассоциации российских автоторговцев говорят, что у них огромные проблемы и Россия может остаться без поставок даже китайских автомобилей.

Отметим, что в России китайские автомобили составляют около 80% рынка. Проблема в том, что автомобили не завозят в Россию, потому что деньги не доходят до поставщиков.

Автосалоны пустеют, а других поставщиков нет,

– отметил кандидат экономических наук.

По экспорту из Китая товаров двойного назначения, видимо, есть негласные договоренности между российской и китайской властью, ведь это не обычный товар.