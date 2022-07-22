Ситуація з цінами на продукти стабілізується, вони починають дешевшати, – аналітик

За 5 місяців війни українці відчули зростання цін на базовий продуктовий набір, який потрібний всім до споживання.

Насправді у кожного свій продуктовий набір і це випливає з того, хто що більше полюбляє їсти. Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Центру досліджень Київської школи економіки Валентин Літвінов.

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Він зазначив, що в березні – квітні харчові продукти здорожчували найбільше серед усіх категорій, які ми купуємо. Вони суттєво обганяли інфляцію і продовжують обганяти зараз:

У травні інфляція була 18%, а продукти харчування здорожчали майже на 25%.

У червні інфляція була 22%, а продукти харчування здорожчали на 28%.

"Проте ситуація насправді стабілізується. Головним чином через те, що зʼявилися овочі й вони наразі демонструють сповільнюючу динаміку росту цін", – повідомив Валентин Літвінов.

Ціна на борщовий набір

За його словами, якщо ми порахуємо ціну на борщовий набір, то напередодні війни, 18 лютого, він становив близько 84 гривень. Місяць тому коштував майже 115 гривень. Наразі приблизно 110 – 111 гривень. Тобто за місяць ціни на харчі дещо сповільнилися та навіть впали.

За період війни, тобто з кінця лютого, борщовий набір здорожчав десь на 31%, що більше, ніж в середньому по економіці,

– зазначив Валентин Літвінов.

Чи продовжать дорожчати продукти

"Оскільки почалися жнива, почався збір овочів на півдні, в центрі України, а також меншою мірою на сході України, ціни мають стабілізуватися. Тобто я не очікував би якогось дуже великого сплеску цін на борщовий набір", – пояснив аналітик Центру досліджень Київської школи економіки.

Які продукти здорожчали найбільше і чому

Валентин Літвінов розповів, якщо порівняти до минулого місяця, то найбільше здорожчала картопля. Хоч новий врожай ось-ось вже буде на полицях магазинів, але поки що картопля здорожчала – за місяць на 71%.

До прикладу, буряк, капуста, яйця здешевшали на 33% в порівнянні з червнем. У порівнянні з минулим роком очевидно, що все дуже здорожчало,

– повідомив Валентин Літвінов.

Він пояснив, що з основних причин – це виробництво. Адже багато того, що ми споживаємо, виробляють в господарстві на півдні України. Відповідно, перебуваючи під російською окупацією, люди не можуть вивести продукти на підконтрольну Україні територію й цим підтримати невисокі ціни.

"Також дуже сильно впливає логістика, вартість перевезень, вартість пального", – зазначив експерт.

За його словами, ще один пункт – очікування. Якщо ми подивимося, яка була ситуація з сіллю, коли "Артемсіль" зупинилася, то люди почали набирати по 5 – 10 кілограмів, яких їм вистачить на роки. Цим вони підтримали збільшений попит й підтримали зростання цін.

Дивіться відео про зростання цін: