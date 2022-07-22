У червні весь експорт України складав 3,2 мільярда доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає 24 канал.

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Обсяги врожаю

Червневий експорт був на 20% більший, ніж у березні. Однак показники все одно вдвічі менші, ніж до війни. Особливо це питання актуальне зараз, коли в Україні йдуть жнива. Наші аграрії зібрали 6,5 мільйона тонн нового врожаю.

Загалом цього року врожай олійних та зернових культур очікується на рівні 65 – 75 мільйонів тонн.

Україна та росія підписали угоди про зерно

Україна та росія підписали окремі угоди з ООН та Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів. Напряму між Україною та Росією угод немає.

В ООН документ назвали "маяком надії". Наголосили, що це допоможе уникнути катастрофи з нестачею продовольства для мільйонів людей у всьому світі.

У документі передбачили, що розмінування портів не буде. Для проходу суден використовують безпечні фарватери. Повноцінний рух суден може стартувати за кілька тижнів.

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