Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав партнерів зняти обмеження з України щодо ударів по території Росі та санкцій проти ізраїльських міністрів. На цю пропозицію різко відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто назвав ці пропозиції "нерозважливими" і закликав до збереження миру та уникнення ескалації конфліктів. У виданні зауважили, що відносини між Угорщиною та ЄС ускладнилися після того, як Будапешт взяв на себе головування в Раді ЄС.

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Які теми обговорювали у Бросселі

Прибувши до Ради ЄС у Брюсселі, Боррель виступив з пропозицією зняти обмеження на використання Україною західної зброї для атаки по цілях у Росії.

Зброя, яку ми надаємо Україні, повинна використовуватися в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли завдавати удари по місцях, звідки їх бомбардує Росія. В іншому випадку ця зброя марна,

– сказав дипломат.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба на зустрічі закликав міністрів ЄС дозволити Україні завдавати удари по російських об'єктах, підкресливши, що це не повинно вважатися ескалацією конфлікту.

Заклик Кулеби, подібно до попередньої пропозиції Жозепа Борреля про надання Києву більше свободи у використанні західної зброї, знайшов підтримку у Франції, Швеції, Латвії, Нідерландах та Польщі, які зазначили, що міжнародне право не забороняє країні самозахист на території агресора.

Проте Словаччина, під керівництвом уряду Роберта Фіцо, який має близькі зв’язки з Москвою, виступила проти і висловила жаль, що зустріч не відбулася в Будапешті.

Боррель також запропонував ЄС ввести санкції проти деяких ізраїльських міністрів за "неприйнятні висловлювання ненависті" щодо палестинців, які, на його думку, суперечать міжнародному праву.

Як на ці пропозиції реагувала Угорщина

Угорщина не підтримала жодну з пропозицій, які були висунуті Боррелем.

Лють верховного представника необхідно зупинити,

– заявив Сійярто.

Він також заявив, що пропозиції Борреля щодо України та Близького Сходу є "нерозважливими".

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – сказав глава МЗС Угорщини.

На закритій частині зустрічі Угорщина зазнала критики від Литви та Німеччини через розширення своєї програми "національних карт", яка полегшує імміграцію для росіян і білорусів.

Сійярто захищав програму, стверджуючи що в Німеччині та країнах Балтії проживає значно більше росіян, ніж в Угорщині, де їх кількість становить лише 0,7% від загальної чисельності росіян в ЄС.

Сійярто хоче спростити проблему, називаючи прості цифри,

– зазначив один з дипломатів ЄС.

Коли погіршилися відносини між Угорщиною та ЄС

Відносини між Угорщиною та ЄС вже давно були складними, але їхній рівень різко погіршився після того, як у липні Будапешт став головою Ради ЄС на ротаційній основі

ерез це деякі міністри закордонних справ ЄС вирішили бойкотувати заплановану зустріч у Будапешті і провести власний саміт у Брюсселі.

На запитання журналіста, чому зустріч відбулася в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель відповів: "Тому що я так вирішив".

"Я подумав, що було б набагато доречніше зробити це в Брюсселі, тому що деякі позиції, висловлені угорським урядом, прямо суперечать Спільній зовнішній політиці. Було набагато краще зробити це вдома", – додав він.