Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал партнеров снять ограничения с Украины относительно ударов по территории России и санкций против израильских министров. На это предложение резко отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто назвал эти предложения "безрассудными" и призвал к сохранению мира и избежанию эскалации конфликтов. В издании отметили, что отношения между Венгрией и ЕС осложнились после того, как Будапешт взял на себя председательство в Совете ЕС.

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Какие темы обсуждали в Бросселе

Прибыв в Совет ЕС в Брюсселе, Боррель выступил с предложением снять ограничения на использование Украиной западного оружия для атаки по целям в России.

Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно использоваться в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по местам, откуда их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно,

– сказал дипломат.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на встрече призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по российским объектам, подчеркнув, что это не должно считаться эскалацией конфликта.

Призыв Кулебы, подобно предыдущему предложению Жозепа Борреля о предоставлении Киеву больше свободы в использовании западного оружия, нашел поддержку во Франции, Швеции, Латвии, Нидерландах и Польше, которые отметили, что международное право не запрещает стране самозащиту на территории агрессора.

Однако Словакия, под руководством правительства Роберта Фицо, который имеет близкие связи с Москвой, выступила против и выразила сожаление, что встреча не состоялась в Будапеште.

Боррель также предложил ЕС ввести санкции против некоторых израильских министров за "неприемлемые высказывания ненависти" в отношении палестинцев, которые, по его мнению, противоречат международному праву.

Как на эти предложения реагировала Венгрия

Венгрия не поддержала ни одно из предложений, которые были выдвинуты Боррелем.

Ярость верховного представителя необходимо остановить,

– заявил Сийярто.

Он также заявил, что предложения Борреля по Украине и Ближнему Востоку являются "безрассудными".

"Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир", – сказал глава МИД Венгрии.

На закрытой части встречи Венгрия подверглась критике от Литвы и Германии из-за расширения своей программы "национальных карт", которая облегчает иммиграцию для россиян и белорусов.

Сийярто защищал программу, утверждая что в Германии и странах Балтии проживает значительно больше русских, чем в Венгрии, где их количество составляет лишь 0,7% от общей численности русских в ЕС.

Сийярто хочет упростить проблему, называя простые цифры,

– отметил один из дипломатов ЕС.

Когда ухудшились отношения между Венгрией и ЕС

Отношения между Венгрией и ЕС уже давно были сложными, но их уровень резко ухудшился после того, как в июле Будапешт стал председателем Совета ЕС на ротационной основе

из-за этого некоторые министры иностранных дел ЕС решили бойкотировать запланированную встречу в Будапеште и провести собственный саммит в Брюсселе.

На вопрос журналиста, почему встреча состоялась в Брюсселе, а не в Будапеште, Боррель ответил: "Потому что я так решил".

"Я подумал, что было бы гораздо уместнее сделать это в Брюсселе, потому что некоторые позиции, высказанные венгерским правительством, прямо противоречат Совместной внешней политике. Было гораздо лучше сделать это дома", – добавил он.