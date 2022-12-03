Прокуратура має відкрити справу, – політтехнолог пояснив скандал з російським медіа "Дождь"

Так званий "опозиційний" в Росії телеканал "Дождь" оскандалився заявою про допомогу "мобікам" у війні в Україні. До вирішення ситуації з медіа правильно підійти з точки зору правової свідомості.

Так, "Дождь" – це медіа, що веде свою діяльність з території Латвії та має ліцензію на роботу там. Отже, телеканал має діяти згідно з латвійським законодавством. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Що відомо про скандал з "Дождем"

За його словами, штраф у розмірі 10 тисяч євро, накладений на "Дождь" за публікацію карти з російським Кримом, був ще раніше. Адже маючи латвійську ліцензію медіа має дотримуватися законодавства та регуляції у сфері ЗМІ.

Згідно з правилами комісії щодо електронних ЗМІ в Латвії, якщо медіа має 3 зауваження упродовж певного періоду часу, то його позбавляють ліцензії. Телеканал "Дождь" отримав вже 3 зауваження, а саме:

за карту з російським Кримом;

за фразу щодо російської армії – "наша армія";

за контент щодо допомоги мобілізованим.

Так, слова ведучого телеканалу Олексія Коростелева, який висловив сподівання, що багатьом мобілізованим на фронті вони вже змогли допомогти, не можна інтерпретувати ніяк інакше як допомогу російським військовим вбивати українців.

На думку Шейтельмана, з точки зору законодавства Латвії – це визнання співучасті в геноциді українського народу. Адже латвійський Сейм визнав війну Росії проти нашої держави та дії окупантів геноцидом українців.

"Відповідно, якщо людина говорить: "Я допомагаю російській армії" – він говорить: "Я беру участь в геноциді українського народу", – зауважив політтехнолог.

Повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Які є сценарії вирішення ситуації

Якщо вчинено кримінальний злочин, а, на мій погляд, людина сама заявила про це в ефірі, то прокуратура Латвії має провести кримінальне розслідування та відкрити справу,

– підкреслив Шейтельман.

А далі вже має бути рішення щодо справи. На думку політтехнолога, може бути 3 варіанти:

це дійсно була помилка ведучого і "Дождь" не допомагає російській армії. Тоді буде зауваження за помилку в ефірі, але це не кримінальна справа;

якщо ж виясниться, що допомога була, але тільки від одного журналіста, то його мають покарати за участь в геноциді;

або ж це може бути політикою каналу, тоді це інша правова ситуація і медіа є співучасником геноциду.

Як відреагували в Латвії

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікіс прокоментував інцидент з телеканалом "Дождь". Він заявив, що медіа має переїхати до Росії. Ба більше, Пабрікіс наголосив, що працівникам телеканалу потрібно анулювати дозволи на проживання в Латвії – цей процес уже почався. За словами міністра оборони, чаша терпіння латвійців вже переповнена.