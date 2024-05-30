"Темники" були, але їх проігнорували, – кореспондентка Укрінформу про скандал в агентстві

Власна кореспондентка Укрінформу Ганна Бодрова висловилася щодо скандалу з "темниками" в агентстві. Журналістка зазначила, що у виданні вирішили не спиратися на ці документи щодо "бажаних" і "небажаних" спікерів.

Зокрема, за словами Бодрової, цю позицію вирішили встановити всі кореспонденти Укрінформу. В тому числі й в Одесі, де працює журналістка.

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В Укрінформі сказали, що не використовували "темники"

Ганна Бодрова розповіла, що "темники" були від генерального директора Укрінформу, яким з листопада 2023 року був Олексій Мацука. У цьому тексті були зазначені бажані та небажані спікери.

Наприклад, в Одеській області, за словами кореспондентки, серед бажаних спікерів був голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Теми, які журналістці запропонували для висвітлення, Мацука озвучив на пресконференції, яка відбулась напередодні нового року в спортивному комплексі "Олімпієць".

Зокрема, серед небажаних по Одещині був Братчук (голова Громадської ради при Одеській ОВА – 24 Канал). Потім, коли власкори озвучили здивування цими списками, нам видали нові списки, де небажані вже стали бажаними,

– наголосила Бодрова.

Після цього, як зазначила журналістка, всією корпоративною мережею ухвалили рішення не спиратися на ці списки та висвітлювати події незалежно від того, в якій колонці спікер.

Що відомо про скандал з "темниками" від гендеректора Укрінформу

Видання "Українська правда" оприлюднило розслідування про роботу колишнього гендиректора Укрінформу Олексія Мацуки. Зокрема, як стверджують у виданні, з посиланням на співрозмовників серед працівників агентства, Мацука надсилав регіональній редакції файли з рекомендаціями, які теми треба висвітлювати кореспондентам в областях, а також у кого брати коментарі, а в кого – не бажано.

Згідно з розслідуванням, у результаті такого керівництва з агентства під тиском чи за власним рішенням звільнилися 45 людей, 30 з яких лише за останні три місяці. В матеріалі також зауважили, що Інститут масової інформації почав фіксувати появу новин із "перегином балансу в бік Офісу Президента".

Представники медійної команди Офісу Президента під час спілкування з розслідувачами заперечили причетність до появи "темників" в Укрінформі.

Реагуючи на скандал з Укрінформом голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що в Україні не має існувати державних медіа. За його словами, Укрінформ "не мав би існувати в такому вигляді", тому Потураєв вважає, що необхідно ухвалити закон про це інформаційне агентство.

Темник — документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього видання й таким чином вплинути на думку аудиторії щодо тих чи інших суспільних подій. Зазвичай, термін стосується пострадянських країн, в основному, України та Росії.