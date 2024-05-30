"Темники" были, но их проигнорировали, корреспондентка Укринформа о скандале в агентстве

Собственный корреспондент Укринформа Анна Бодрова высказалась относительно скандала с "темниками" в агентстве. Журналистка отметила, что в издании решили не опираться на эти документы относительно "желаемых" и "нежелательных" спикеров.

В частности, по словам Бодровой, эту позицию решили установить все корреспонденты Укринформа. В том числе и в Одессе, где работает журналистка.

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В Укринформе сказали, что не использовали "темники"

Анна Бодрова рассказала, что "темники" были от генерального директора Укринформа, которым с ноября 2023 года был Алексей Мацука. В этом тексте были указаны желательные и нежелательные спикеры.

Например, в Одесской области, по словам корреспондента, среди желаемых спикеров был председатель Одесской ОВА Олег Кипер. Темы, которые журналистке предложили для освещения, Мацука озвучил на пресс-конференции, которая состоялась накануне нового года в спортивном комплексе "Олимпиец".

В частности, среди нежелательных по Одесской области был Братчук (председатель Общественного совета при Одесской ОВА – 24 Канал). Затем, когда собкоры озвучили удивление этими списками, нам выдали новые списки, где нежелательные уже стали желанными,

– отметила Бодрова.

После этого, как отметила журналистка, всей корпоративной сетью приняли решение не опираться на эти списки и освещать события независимо от того, в какой колонке спикер.

Что известно о скандале с "темниками" от гендеректора Укринформа

Издание "Украинская правда" обнародовало расследование о работе бывшего гендиректора Укринформа Алексея Мацуки. В частности, как утверждают в издании, со ссылкой на собеседников среди работников агентства, Мацука присылал региональной редакции файлы с рекомендациями, какие темы надо освещать корреспондентам в областях, а также у кого брать комментарии, а у кого – не желательно.

Согласно расследованию, в результате такого руководства из агентства под давлением или по собственному решению уволились 45 человек, 30 из которых только за последние три месяца. В материале также отметили, что Институт массовой информации начал фиксировать появление новостей с "перегибом баланса в сторону Офиса Президента".

Представители медийной команды Офиса Президента во время общения с расследователями отрицали причастность к появлению "темников" в Укринформе.

Реагируя на скандал с Укринформом председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что в Украине не должно существовать государственных медиа. По его словам, Укринформ "не должен был бы существовать в таком виде", поэтому Потураев считает, что необходимо принять закон об этом информационном агентстве.

Темник – документ, указание государственной власти для журналистов и СМИ, имеющий целью изменить редакционную политику этого издания и таким образом повлиять на мнение аудитории относительно тех или иных общественных событий. Обычно, термин касается постсоветских стран, в основном, Украины и России.