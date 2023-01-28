Скандальна заява президента Хорватії: експерт-міжнародник сказав, чи варто непокоїтися
Президент Хорватії виступив зі скандальною заявою, у якій, можна так сказати, не висловив підтримку Україні. Утім непокоїтися не варто, а слід працювати з цим регіоном більше.
Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Балканам слід приділяти більше увагу, тут є російський вплив, і є 2 "гарячі" точки, де Росія намагається розв'язати війну.
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Хорвати підтримують Україну
Ференс зазначив, що слова президента Хорватії не треба ототожнювати з Хорватією, як країною, і хорватами, бо Хорватія дружня до нас країна однозначно. У Хорватії влада перебуває в руках прем'єр-міністра, а там прем'єр-міністром нині є пан Андрей Пленкович.
Цей політик був депутатом Європейського парламенту, я особисто з ним дуже добре знайомий. Він постійно був залученим до українського питання й підтримки України. Тому ми можемо розраховувати на підтримку Хорватії однозначно, навіть у контексті протистояння між Хорватією та Сербією,
– зауважив експерт-міжнародник.
Він додав, що Сербія – це ще одна балканська країна, але в цій країні сентиментів до Росії набагато більше. Ця заява й, можливо, тенденції в інших балканських країнах можуть бути викликом. Однак ми, як країна, і наші дипломати мають працювати іноді на випередження, щоб такого не виникало й підтримка України була сталою.
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Балкани – неоднорідний регіон
За словами кандидата політичних наук, Балкани – неоднорідний регіон. Так завжди було й історично, й у контексті політичних процесів. Однак нам треба більше уваги приділяти цьому регіону в зовнішній політиці у плані пріоритетності.
"Там є багато країн і політичних лідерів, які дуже системно підтримують Україну, але є також і ті, хто заграє і має контакти з Росією. Росія завжди цей регіон використовувала, як інструментарій впливу на безпеку політики в першу чергу Євросоюзу, й буде продовжувати це робити дестабілізуючи політичні системи у країнах", – наголосив Ференс.
Як він зазначив, нам важлива і підтримка тієї чи іншої балканської країни й також широка коаліційна підтримка тих чи інших політичних систем. Від виборів до виборів іноді змінюється та чи інша політична коаліція, те чи інше урядування.
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