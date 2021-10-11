Сказ та безсилля у кожному рядку, – Піонтковський про статтю Медведєва

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав статтю, де різко висловився проти України та української влади. Проте відповідні дії з боку Кремля можуть бути лише демонстрацією безсилля.

Про це в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що така стаття Медвєдєва почалася з так званого антиукраїнського триптиха.

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"Сказ та безсилля – цими словами характеризував би (статтю Медведєва – 24 канал)", – зазначив Андрій Піонтковський.

Піонтковський: Лист Медведєва – зображення провалу

Кремлю, за словами публіциста, допомагали затягнути Україну на гачок мінських домовленостей. Зокрема, мовиться про наслідки перемовин Росії з Німеччиною, Францією та Сполученими Штатами Америки щодо ситуації на Донбасі.

Російському режиму здавалося, що "Україні – нікуди не подітися", сказав Піонтковський. Проте все змінилося, зокрема, після візиту Володимира Зеленського в США. Українська дипломатія показала свою суб'єктність.

Лист Медведєва – це зображення інших подій в Кремлі – провалу плану "ОРДЛОлізації" України (змушення до перемовин з бойовиками – 24 канал). Звідси цей сказ та безсилля, яке є у кожному рядку цієї статті,

– зазначив публіцист.

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Стаття Медведєва: коротко