Не 3, як ви думали: скільки днів святкують Великдень в Україні

Великдень – найдавніше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. У церквах усього християнського світу Великдень має найвищий статус урочистості, а його святкування не обмежується одним днем.

Воскресіння Христове, як найбільше свято у році, охоплює 2 тижні в календарі: один підготовчий та один тиждень святкувань після дня Пасхи. 24 Канал детальніше розповідає про етапи святкування Великодня.

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Скільки днів святкують Пасху

Тиждень після Великодня називають Світлим. У цей час вірянам дозволено їсти м'ясні та молочні продукти, немає традиційного для православної церкви посту у середу й п'ятницю.

Святкування Великодня триває 7 днів і має певну обрядовість на кожен день Світлої седмиці.

Наприклад, понеділок називають Поливаним, оскільки в звичай обливатися водою. З давніх-давен вважалося, що вода у Великодній понеділок стає цілющою та оздоровлює людей. Зараз такий український звичай зберігся здебільшого в західному регіоні України.

А четвер називається Навський Великдень, у цей день вшановують пам'ять померлих. Також віддають шану померлим у Радоницю – неділю після Великодня. У народі цей день також називають Проводи або Гробки.

У які дати святкуємо

У 2024 році Українська православна церква святкує Великдень 5 травня. Відповідно, святкування Світлого тижня триватиме до 12 травня.