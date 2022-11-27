Стефанчук назвав кількість депутатів, які покинули Україну під час війни та не повернулись

З початку повномасштабної війни близько десяти народних депутатів покинули територію України. Ба більше, після цього вони не повернулися до роботи у парламенті.

Також близько десяти народних депутатів можуть мати подвійне громадянство. Про це розповів голова ВРУ Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Щодо батальйону "Монако" уже прийняли рішення

Через це до них Верховна Рада прийняла низку рішень. Серед них:

звільнення з усіх посад, які вони обіймали у ВР,

скасування виплати заробітної плати.

Ба більше, зараз у ВР очікують рішень щодо потенційного позбавлення мандату цих народних депутатів. Однак, за словами Руслана Стефанчука, це зробити не так просто, адже підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції, яку під час воєнного стану змінити неможливо.

Ми не можемо прийняти рішення крім тих підстав, які є у Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися з цими народними депутатами,

– підкреслив Руслан Стефанчук.

Підстави для позбавлення мандату

Батальйон "Монако" – це символічна назва депутатів Верховної Ради України, державних службовців, впливових бізнесменів тощо, які виїхали за кордон до, або під час повномасштабного вторгнення Росії.

У статті 81 Конституції України прописана низка причин для позбавлення мандату народного депутата України. Серед них:

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього,

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім,

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України.

У разі підстав Верховна Рада, за словами Руслана Стефанчука, одразу реагує. Однак варто зазначити, що виявлення того ж подвійного громадянства – не є роботою ВРУ. Визначити, чи має нардеп подвійне громадянство, можуть СБУ, МЗС та інші правоохоронні органи. Тому це комплексна робота не тільки ВР, а й усіх правоохоронних та судових органів.

Ви повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Це люди, які весь цей час боролися проти України, сповідували Росію, але чомусь їхні статки зараз не в Росії, а в Європі. Тому ми ведемо переговори зокрема з нашими європейськими партнерами про необхідність якихось питань, пов'язаних з екстрадицією їх в Україну,

– зазначив голова ВРУ.

Тож щойно Верховна Рада отримає по будь-кому з цих народних депутатів рішення суду у кримінальній справі, яке набуло чинності, то матиме змогу позбавити їх мандату.

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