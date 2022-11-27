Стефанчук назвал количество депутатов, которые покинули Украину во время войны и не вернулись

С начала полномасштабной войны около десяти народных депутатов покинули территорию Украины. Более того, после этого они не вернулись к работе в парламенте.

Также около десяти народных депутатов могут иметь двойное гражданство. Об этом рассказал глава ВРУ Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Касаемо батальона "Монако" уже приняли решение

Поэтому к ним Верховная Рада приняла ряд решений. Среди них:

увольнение со всех должностей, которые они занимали в ВР,

отмена выплаты заработной платы.

Более того, сейчас в ВР ожидают решений о потенциальном лишении мандата этих народных депутатов. Однако, по словам Руслана Стефанчука, это сделать не так просто, ведь основания лишения мандата четко прописаны в Конституции, которую во время военного положения изменить невозможно.

Мы не можем принять решения, кроме тех оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами,

– подчеркнул Руслан Стефанчук.

Основания для лишения мандата

Батальон "Монако" – это символическое название депутатов Верховной Рады Украины, государственных служащих, влиятельных бизнесменов и т.д., выехавших за границу до или во время полномасштабного вторжения России.

В статье 81 Конституции Украины прописан ряд причин лишения мандата народного депутата Украины. Среди них:

вступление в законную силу обвинительного приговора по отношению к нему,

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим,

прекращение его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

При наличии оснований Верховная Рада, по словам Руслана Стефанчука, сразу реагирует. Однако стоит отметить, что выявление того же двойного гражданства – не работа ВРУ. Определить, есть ли у нардепа двойное гражданство, могут СБУ, МИД и другие правоохранительные органы. Поэтому это комплексная работа не только ВР, но всех правоохранительных и судебных органов.

Вы должны понимать, с кем мы имеем дело. Это люди, которые все это время боролись против Украины, исповедовали Россию, но почему-то их состояние сейчас не в России, а в Европе. Поэтому мы ведем переговоры, в частности, с нашими европейскими партнерами о необходимости каких-либо вопросов, связанных с экстрадицией их в Украину,

– отметил председатель ВРУ.

Поэтому, как только Верховная Рада получит по любому из этих народных депутатов решение суда по уголовному делу, которое вступило в силу, то будет иметь возможность лишить их мандата.

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