Чекають змін після перемоги: скільки українців хочуть нового президента та інші органи влади

Впродовж понад року повномасштабного вторгнення спостерігається зріст довіри до різних державних інституцій. Водночас частина українців прагне до зміни влади, зокрема президента.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Вони пролили світло на те, скільки наших земляків прагнуть зміни як президента, так і решти органів влади.

Читайте також Неймовірно: українці зібрали 6 мільйонів гривень на ударні дрони для 47-ї бригади за 2 години

Хочуть змінити владу, але не президента

Результати опитування демонструють, що більшість українців – мовиться про 73% – виступають за оновлення центральної влади.

Цікаво, що найбільше прагнуть оновлень у Верховній Раді. За це віддали свій голос 69% респондентів.

За це віддали свій голос 69% респондентів. Якщо говорити про зміну Уряду, то за це виступають 47% опитаних.

то за це виступають 47% опитаних. А от президента України після перемоги у війні, розв'язаній Росією, хочуть змінити менш як чверть опитаних. Мовиться про 23% респондентів.



Українці найбільше хочуть змін у центральній владі / Скриншот

Українці об'єдналися задля перемоги

Виконавчий директор КМІС Антон Грушевицький зауважив, що Україна – яскравий приклад "ефекту гуртування довкола прапора". За його словами, перед початком 2022 року підтримка дій центральної влади поступово йшла на спад. Утім, початок широкомасштабного вторгнення дозволив населенню "розставити пріоритети". Зараз ми спостерігаємо високу підтримку дій влади. Люди роблять все для того, щоб досягнути перемоги.

Разом з цим це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях. Окрім президента Володимира Зеленського, запит на оновлення парламенту і Уряду – відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогу, але не означає "заплющити очі" на зловживання чи некомпетентність певних політиків, чи урядовців,

– зазначив він.

Грушевицький зауважив, що не було питання, яке б стосувалося судової та прокурорської системи. Але, за його словами, "ще більший запит, вочевидь", стосується саме їх. Адже до цих структур рівень довіри найнижчий.

Він висловив надію, що представники різних гілок влади усвідомлюють, які зараз настрої в українців. І що після нашої перемоги держава зможе "піти шляхом очищення та розбудови оновлених ефективних інституцій".