Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" оголосив про збір. Валерій Маркус заявив, що його бійцям необхідно 3 – 4 мільйони гривень для покупки ударних дронів.

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Збір закрили за лічені години

Про сам збір він написав у своєму телеграмі близько 12:30.

За час штурмів ми втратили чимало наших дронів, а це серйозно загрожує погіршенням системи управління боєм,

– зазначив він.

Валерій Маркус зазначив, що необхідні 3 – 4 мільйони гривень, щоб купити втрачені дрони. Він підкреслив, що дефіцит "пташок" може коштувати життя нашим захисникам.

Заклик сержанта українці миттєво підтримали. За лічені години вони зібрали необхідну суму. Близько 15:00 мовилося про 6 мільйонів гривень, але на цьому наші земляки не зупинилися.

Я написав найменший мінімум – 3 – 4 мільйони, побоявшись, що якщо напишу реальну суму, то вона всіх відлякає. Я думав, що більші суми збирати на армію складно. Якщо ви продовжите в такому ж темпі, то ми незабаром закриємо питання з нашою ротою ударних БпЛА,

– зазначив він.

За словами Валерія Маркуса, на місяць роботи його підрозділу необхідно 6 – 7 мільйонів гривень. Цікаво, що станом на 15:40 вдалося зібрати цілих 10, а на 19:50 – 12,7 лише на банку в monobank.

Сержант подякував кожному за допомогу. Якщо ж ви теж хочете долучитися до підтримки "Маґури", то переходьте за посиланням і донатьте.

Нагадуємо, що ваші донати та підтримка наших захисників конвертуються у звільнені території та знищених окупантів. Гайда знайомитися з актуальною статистикою втрат ворога.

Уже понад 220 тисяч "пакетів"

Зранку у Генштабі ЗСУ опублікували дані про втрати ворога у війні проти України. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 220 450 російських загарбників. А за минулу добу на той світ відправили 630 бійців.

Крім того, на брухт перетворили чимало техніки так званої "другої армії світу". Мовиться про 3 989 танків, 7 735 бойових броньованих машин, 3 865 артилерійських систем, 610 РСЗВ, 370 засобів ППО, 314 літаків і 305 гелікоптерів.

А ще на балансі ворожого війська стало на 3 383 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 211 крилатих ракет, 18 суден, 6 613 автомобілів і автоцистерн та 526 одиниць спецтехніки менше.