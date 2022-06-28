Скільки українців перейшли на державну мову, а скільки – допомагають армії: дані опитування

З початку повномасштабної війни настрої значної частини українців змінилися. Зокрема. майже 80% населення почали говорити українською мовою.

78% українців більше не бажають говорити мовою окупантів. Про це свідчать результати опитування Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Демократія, НАТО й перемога: деталі опитування

Після 24 лютого українці найбільше скидають гроші на армію. Зокрема, фінансово підтримували українське військо 78% населення. Більшість громадян відчувають причетність до спільної справи й допомагають Збройним Силам України чим можуть.

Не байдужі українці й щодо лиха співгромадян. Так, 58% населення жертвували гроші на гуманітарні потреби, а 56% – допомагали переселенцям одягом та іншими предметами.

Цікаво, що з початку повномасштабної війни зросла частка українців, які оптимістично налаштовані щодо майбутньої України. У грудні 2021 року у світле майбутнє нашої держави вірили лише 9%, а у травні 2022 року – вже 52%.

До речі, 96% українців довіряють нашим військовим, а для 94% – важливо, щоб держава була повноцінною демократією.

Що найбільше цінують громадяни в Україні

Свободу слова в Україні цінують 64% населення;

справедливе правосуддя для всіх – 60%;

чесні вибори – 47%.

Інтеграція України в міжнародні організації

90% українців хочуть, що наша держава стала членом Європейського Союзу до 2030 року. Перед війною цього хотіли 58% населення;

73% людей прагнуть вступу України в НАТО, до війни – 48%.

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