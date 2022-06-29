Сколько украинцев перешли на государственный язык, а сколько – помогают армии: данные опроса

С начала полномасштабной войны настроения большого числа украинцев изменились. В частности. почти 80% населения стали говорить по-украински.

78% украинцев больше не желают говорить на языке кафиров. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра стратегических коммуникаций и безопасности.

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Демократия, НАТО и победа: подробности опроса

После 24 февраля украинцы больше всего сбрасывают деньги на армию. В частности, финансово поддерживали украинское войско 78% населения. Большинство граждан испытывают причастность к общему делу и помогают Вооруженным Силам Украины чем могут.

Не безразличны украинцы и по поводу беды сограждан. Так, 58% населения жертвовали деньги на гуманитарные нужды, а 56% – помогали переселенцам одеждой и другими предметами.

Интересно, что с начала полномасштабной войны выросла доля украинцев, оптимистично настроенных по отношению к будущей Украине. В декабре 2021 года в светлое будущее нашего государства верили всего 9%, а в мае 2022 года – уже 52%.

Кстати, 96% украинцев доверяют нашим военным, а для 94% – важно, чтобы государство было полноценной демократией.

Что больше всего ценят граждане в Украине

Свободу слова в Украине ценят 64% населения;

справедливое правосудие для всех – 60%;

честные выборы – 47%.

Интеграция Украины в международные организации

90% украинцев хотят, что наше государство стало членом Европейского Союза к 2030 году. До войны этого хотели 58% населения;

73% людей стремятся к вступлению Украины в НАТО, к войне – 48%.

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